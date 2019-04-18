Итудис и Родригес проиграли сами себе. А ЦСКА «Басконии» - впервые с 2005 года

«+26» в стартовом матче вроде бы резко упростили задачу ЦСКА, но на самом деле сослужили ему плохую службу. Вчера терять гостям было уже точно нечего, а Серхио Родригес по две феерии подряд обычно не выдает. Тем более, что бородатый испанец и во вторник больше забивал сам (пять попаданий издали из шести), нежели разыгрывал. Несколько классных вертикальных передач под щит у него, правда, прошли, зато поперечные скидки на дугу как тогда, так и теперь, выглядели сомнительно. Их адресаты чувствовали себя не снайперами, а скорее вратарями, не имеющими понятия, куда сейчас прилетит мяч: на метр влево, на метр вправо или под ноги. И изготовка к быстрому броску в любом случае шла насмарку.

ШАЛЬНОЙ ЧАЧО И НАНДО «НИ О ЧЕМ»

Я помню, как мы с вами договаривались перед этой серией: главное, чтобы Родригес и Нандо Де Коло не выдавали плохие матчи одновременно. Так что, по идее, вчера была очередь француза вести команду за собой, но… Механизм для этого ведения у Де Коло, похоже, всерьез сломался. В первом матче он хоть в защите отработал как положено, а вот во втором получилось - вообще «ни о чем». Что называется, пустое место.

А что же Родригес? Чачо опять устроил аттракцион шального баскетбола на тему «с переменным успехом играю сам с собой». То забьет сумасшедшую «трешку», то совершит потерю на ровном месте. То навесит отменный «парашют» под бросок сверху – и тут же в очередной раз напортачит в обороне.

Разумеется, «Баскония» этим воспользовалась. Похоже, их тренер Велимир Перасович специально сдался в третьей четверти первого матча, перенеся все оставшиеся у него задумки на вторую игру, - и оказался прав. Почему он оставил в запасе здоровенного Венсана Пуарье понять сложно, но французский центровой свое веское слово все равно сказал: 15 подборов, 4 перехвата и стопроцентная меткость в бросках всех типов – это, знаете ли, о-го-го.

ВОРОНЦЕВИЧА ВЫПУСТИЛИ СЛИШКОМ ПОЗДНО

ЦСКА получил «-9» уже в середине первой четверти. А потом - и «-14» в начале второй. Соответственно, нашим пришлось догонять и время от времени им это удавалось – но все-таки не до конца. Было «-2» сразу после большого перерыва, было «-1» в середине третьего периода, однако счет москвичи так ни разу и не сравняли. А в начале последней четверти очутились совсем уж внизу - 54:69.

Только тогда тренер ЦСКА Димитрис Итудис решился впервые выпустить на площадку Андрея Воронцевича, с появлением которого защита армейцев разительно изменилась к лучшему. Она впервые в этой серии стала по-настоящему огнедышащей, как вообще-то и полагается в плей-офф. Увы, догадка Итудиса оказалась запоздалой. Времени до конца матча оставалось слишком мало, и подобраться к сопернику ближе недолгих «-7» ЦСКА уже не успел. Один-один. И первая победа баскского клуба в Москве с 2005 года, когда они нокаутировали ЦСКА в домашнем и вроде бы гарантированно успешном «Финале четырех».

Что же теперь? Ну, все усложнилось, хотя, конечно, и не закончилось. Фаворитом данного четвертьфинала по-прежнему остается ЦСКА, и я практически уверен, что наши должны брать хотя бы один из двух матчей в Витории. Только теперь они этим не выиграют серию, а лишь доведут ее до решающей, московской игры №5. В которой может быть как вариант вторника, так и вариант четверга.

Одно могу сказать точно: если ЦСКА проиграет эту серию, это будет полный провал и позор.

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала

Матч №2

ЦСКА (Россия) – Баскония (Испания) – 68:78 (18:27, 19:15, 15:24, 16:12)

ЦСКА: Хиггинс (15), Родригес (14), Клайберн (14).

Баскония: Хильярд (16), Шилдс (15), Пуарье (14+15 подборов+4 перехвата), Гарино (11).

Счет в серии: 1-1

Оставшиеся матчи: 24 и 26 апреля в Витории, 1 мая в Москве.