«Реал» - там же, где ЦСКА: у басков. Но не в 1/4, а в «Финале четырех» - Советский спорт
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24 апреля 2019 10:06БаскетболТигай Лев

«Реал» - там же, где ЦСКА: у басков. Но не в 1/4, а в «Финале четырех»

Стартовала вторая неделя плей-офф Евролиги. Первым свою четвертьфинальную серию завершил «Реал», обыгравший «Панатинаикос» в Афинах.

Таким образом, действующий чемпион главного еврокубка завоевал путевку в «Финал четырех», который пройдет с 17 по 19 мая в испанской Витории. В той самой Витории, куда вчера прилетел ЦСКА - на третий и четвертый матчи с «Басконией». Они состоятся в среду и пятницу соответственно. Напомню, что в этой серии счет равный: 1-1. И ее победитель в полуфинале встретится именно с «Реалом».

КАМПАЦЦО ЗАТМИЛ И ЮЛЯ, И КАЛАТЕСА

Надежды (в том числе мои), что «Панатинаикос» навяжет мадридцам серьезную борьбу и их схватка будет самой упорной в этом раунде, сбылись с точностью до наоборот. Греческий клуб не сумел взять у «Реала» ни одного матча. На своей площадке «Пао» сподобился лишь на один ударный отрезок – 16:2 в конце второй четверти. Рывок организовали разыгрывающий Ник Калатес, который в Афинах выглядел заметно лучше, чем в Мадриде, и «дальнобойщик» Мэтт Лоески, забросивший, в частности, сумасшедший трехочковый с фолом.

Впрочем, все, чего удалось добиться хозяевам, это «+5», не больше. В третьем периоде «Реал» догнал соперника, а в четвертом, после недолгих «качелей», нокаутировал его. Блестяще провели последние минуты два латиноамериканца с испанскими паспортами – мексиканский центровой Густаво Айон и аргентинский плеймейкер Факундо Кампаццо. Последний сыграл и за себя, и за травмированного лидера команды Серхио Юля. Хотя поди теперь разбери, кто из них основной первый «номер», а кто запасной.

В любом случае, если Юль выздоровеет к «Финалу четырех», соперникам «Реала» придется вдвойне труднее, чем «Пао». Также напомню: иметь дело с Кампаццо и сборной Аргентины россиянам предстоит на первом групповом этапе ЧМ-2019.

ГРУСТНЫЙ КАУНАС И ВЕСЕЛЫЙ ВЕСЕЛЫ

В других четвертьфиналах счета 3-0 быть уже не может. ЦСКА с «Басконией» и «Барселона» с Эфесом, чья очередь играть наступит сегодня, пока идут вровень, а «Фенербахче» с «Жальгирисом» матч №3 провели, но победителя серии тоже пока не выявили. Хотя большую часть шансов литовский клуб упустил именно в третьей встрече. После поражения в Каунасе «Жальгирис» потерял отобранное было у фаворита преимущество своей площадки и должен дважды побеждать «на заказ», в том числе в Стамбуле. Судя по результативности литовцев во вторник, когда они набрали только 57 очков, эта задача вряд ли по плечу команде Шарунаса Ясикявичюса. И ведь это еще не худший результат «Жальгириса» в данном четвертьфинале: на прошлой неделе они однажды остановились на отметке в 43 очка.

Вы уже, конечно, поняли, что успех в Каунасе «Фенеру» принесла защита. На мой вкус, она иногда была даже слишком жесткой, но раз судьи, не демонстрировавшие ни малейшей симпатии к хозяевам паркета, позволяли так обороняться, то почему нет? По сюжету матч получился примерно таким же, как в Афинах: домашне-зеленые (главный клубный цвет как «Жальгириса», так и «Панатинаикоса») первую половину провели достойно и ушли лидерами на большой перерыв, а после него класс соперника-фаворита все-таки сказался, и гости победили без нервотрепки на последних секундах.

У «Фенербахче» первый хороший матч в серии выдал Ян Веселы. Если на прошлой неделе чешский центровой слишком быстро нагружался фолами и играл довольно мало, то в Каунасе провел на паркете 30 минут и доставил «Жальгирису» массу неприятностей. При таком веселом Веселы тренер Желько Обрадович иногда даже передвигал чеха на позицию мощного форварда, выпуская вместе с ним мощного Ахмета Дивероглу. В отсутствие француза Жоффре Ловерня, который не играет с февраля, этот вариант может очень пригодиться турецкой команде. В том числе – в матче №4 в четверг.

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. Матчи №3

Панатинаикос – Реал – 82:89 (18:23, 23:13, 17:22, 24:31)

Панатинаикос: Калатес (17+7 передач+3 перехвата), Лоески (16), Д.Томас (11), Лэнгфорд (10).

Реал: Кампаццо (16+10 передач), Фернандес (16), Рэндольф (14), Дж.Тэйлор (13), Айон (12).

Счет в серии: 3-0.

Жальгирис – Фенербахче - 57:66 (19:15, 15:16, 12:18, 11:17)

Жальгирис: Уолтерс (15).

Фенербахче: Гудурич (17), Веселы (10), Датоме (8+7 подборов+4 перехвата).

Счет в серии: 1-2.

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