Нужна победа. Чего ждать от ЦСКА в выездных матчах 1/4?

Чтобы вернуть себе преимущество своей площадки, армейцы должны взять в Витории минимум одну игру из двух. Задача вполне посильная, учитывая, что в тамошнем зале у ЦСКА за пять лет при тренере Димитрисе Итудисе абсолютно одинаковое число побед и поражений: 3-3.

В последнее время все выездные матчи с «Басконией» получаются крайне упорными. Их судьба часто решается в концовках, где все зависит от пары-тройки финальных бросков. Однако судя по двум стартовым играм в российской столице, ход этой серии пока определяет нечто иное.

Заметьте: в «Мегаспорте» на половине площадки ЦСКА в обоих матчах происходило примерно одно и то же. Нашим удавалось закрыть едва ли не лучшего четвертого «номера» Европы Торнике Шенгелия, а серьезные неприятности им постоянно доставляли три баскетболиста: американские легкие форварды Шевон Шилдс и Даррун Хильярд, а также (и в особенности) французский центровой Венсан Пуарье. И в победной второй встрече «Баскония» забила немногим больше, чем в разгромно проигранной первой.

Выходит, причины, по которым «+26» в пользу ЦСКА превратились в «-10», стоит искать по другую сторону от центральной линии - в атаке российской команды. Разница между 94 и 68 набранными очками слишком огромна, чтобы выдумывать другие направления для поиска.

Итак, нападение ЦСКА. Я собрал в одну таблицу наиболее разнящиеся показатели нашего клуба, и вот что из этого получилось.

Сравнение атакующей игры ЦСКА в двух московских матчах с «Басконией»

Показатели ЦСКА Матч №1 Матч №2 Результат игры 94:68 68:78 Набрано очков: 2-очковыми 3-очковыми Штрафными 30 39 25 30 27 11 Броски с игры: Родригес Де Коло Вся команда 7/9 (77,8%) 3/5 (60,0%) 28/48 (58,3%) 5/14 (35,7%) 2/7 (28,6%) 24/62 (38,7%) Трехочковые: Родригес Хиггинс Вся команда Число забивавших 5/6 (83,3%) 1/2 (50,0%) 13/23 (56,5%) 8 4/11 (36,4) 2/6 (33,3%) 9/30 (30,0%) 4 Исполнено штрафных (фолы соперника): Хэккетт Курбанов Де Коло Вся команда Число бросавших 7 (4) 4 (3) 4 (5) 28 (28) 8 0 (0) 0 (0) 2 (2) 13 (19) 4 Голевые передачи Число пасовавших 18 9 13 6 Потери 13 16

ШТРАФНЫХ - МЕНЬШЕ, С ТРЕХОЧКОВЫМИ - ХУЖЕ

Как видите, недостача в 26 очков образовалась из двух видов бросков – штрафных и дальних. Первые резко просели по количеству, вторые – по качеству.

Историю с трехочковыми, по идее, можно было бы списать на «плохой день», накидав избитых формулировок вроде «не полетело» и «бросок – оружие неуправляемое». Правда, почему оно неуправляемое я, признаться, никогда не мог взять в толк, хотя плотно связан с баскетболом минимум лет 30. Ладно еще неподготовленные, авантюрные «трешки» с активным сопротивлением, которые, впрочем, тоже много кто научился забивать. А свободные-открытые - с ними-то в чем проблема? Если не попадаешь, скажем, две из трех - значит просто не умеешь, не так разве? Ну, тогда и не бросай - иди тренируйся. А свое место на площадке кому-нибудь другому уступи.

Именно здесь и кроется суть провала дальнобойной артиллерии ЦСКА. Да, у Серхио Родригеса в первом матче залетало очень многое. Но почему там точными трехочковыми отметилась, считай, вся команда, включая Джоэля Боломбоя? Да потому что было много открытых бросков - после грамотной перепасовки. А через два дня этот «разброс» пропал, и армейцы тут же сбились на «фонари» от защитников-снайперов: Кори Хиггинса, Нандо Де Коло, того же Родригеса… Вот процент попаданий почти в два раза и рухнул.

А количество штрафных - даже больше, чем в два! И здесь тоже есть соблазн сослаться на обстоятельства: мол, в первой игре судьи хозяевам помогли, а во второй - не стали.

ДЕЛО НЕ В СУДЬЯХ, А В НАШЕМ РОЗЫГРЫШЕ

Да нет, не сказал бы. Если какая-то микроскопическая разница по судейству там и была, то на 15 потерянных штрафных она точно не тянет. Причем 9 из них (см. статистику) пришлись на долю Дэниэла Хэккетта и Де Коло, которые любят идти в проходы. Просто для этого им требуется некое стартовое преимущество над опекуном, хотя бы минимальная деформация защиты. А без внятного розыгрыша, при «стоячем» нападении начинаются обыгрыши с места, эффективность которых на порядок ниже. Даже если ты прошел одного, под щитом все равно напорешься на другого, причем высоченного.

Все опять упирается туда же, что и в случае с трехочковыми: в комбинационную игру и в проблемы ЦСКА с плеймейкерами, на которые «Советский спорт» и обращал ваше внимание еще перед этим четвертьфиналом. Ничего нового, все та же петрушка, только сбоку. Кстати, советую взглянуть еще на статистику голевых передач, которая тоже довольно красноречива. В матче №1 Родригес с Де Коло и Хэккетом более-менее отдирижировали – и победа пришла. Она пришла бы даже без сложных трехочковых испанца! Просто вместо «+26» вышли бы какие-нибудь «+15». А спустя двое суток - наоборот: полный провал по организации атак. Если бы у армейцев опять «все влетело», они, может, и поборолись бы, но до отметки в 80 очков, думаю, не дотянули бы все равно.

Вывод из всего сказанного прост: в Витории (оба матча начинаются в 21.30 по московскому времени) ЦСКА непременно надо хоть разок нормально сыграть в нападении и набрать те самые 80 очков. А еще лучше 85, там их обычно хватает. Только для этого требуется, чтобы или Родригес опять «взорвался», или Де Коло, наконец, проснулся. Иначе будет тяжело. Ведь не стоит забывать, что и баски могут приготовить какой-нибудь домашний сюрприз - вроде разыгравшегося Шенгелия. Кстати, тур национального чемпионата в минувшие выходные они пропустили. Вместе с другими представителями Испании в плей-офф Евролиги – «Барселоной» и «Реалом». Последний вчера уже завершил свою серию против «Панатинаикоса» со счетом 3-0 и теперь ждет соперника по полуфиналу. Им станет либо «Баскония», либо ЦСКА.

Расписание оставшихся матчей 1/4 финала

ЦСКА – Баскония – 1-1

24 и 26 апреля в Витории (начало матчей – в 21.30 по московскому времени), 1 мая в Москве (20.00).

Эфес – Барселона – 1-1

24 и 26 апреля в Барселоне, 1 мая в Стамбуле.

Фенербахче – Жальгирис – 2-1

25 апреля в Каунасе, 30 апреля в Стамбуле.

Реал – Панатинаикос – 3-0

Серия окончена.