Кровавые слезы Хардена. Чем запомнится второй раунд плей-офф НБА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2019 19:26БаскетболМысин Николай

Кровавые слезы Хардена. Чем запомнится второй раунд плей-офф НБА

Фантастический бросок Кавая Ленарда, слезы Джоэля Эмбиида, некрасивый поступок Криса Пола и травма глаз у Джеймса Хардена. «Советский спорт» - об основных событиях (и, разумеется, итогах) второго раунда плей-офф НБА.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ТОРОНТО» - «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» - 4:3

БРОСОК КАВАЯ И СЛЕЗЫ ЭМБИИДА

GettyImages-1143368770

Наверное, эта серия и должна была кончиться именно так. Когда Кавай Ленард под плотнейшей опекой сразу двух оппонентов прорвался в угол площадки, сделал бросок с отклонением на последней секунде, и мяч, ударившись о переднюю дужку, вопреки всем законам физики отскочил не назад, а вперед, слегка попрыгал на кольце, и все же провалился в корзину…

Так «Торонто» вырвал у «Филадельфии» победу в седьмом матче – 92:90. И вышел в финал конференции.

Пока Ленард утопал в объятиях партнеров по команде, центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид – этот здоровый, бородатый, 213-сантиметровый камерунец, олицетворение брутальной мощи, силы и природного таланта, рыдал, как мальчишка. Марк Газоль обнял парня. Долго не отпускал. И что-то говорил ему на ухо. Наверное, о том, что время Джоэля придет. Что у него – большое будущее. В общем – очевидные вещи. Которые, впрочем, едва ли могли успокоить Эмбиида, горевшего желанием победить здесь и сейчас. Пока Бен Симмонс проваливал серию, пока Джей-Джей Редик никак не мог найти свой бросок, а в защите пахал один Джимми Батлер, Джоэль больным выходил на паркет и отдавался борьбе на 120 процентов. Его можно любить (и не любить) за сальные шуточки, неуместный сарказм в соцсетях, «подколы» над проигравшими и просто чрезмерную самовлюбленность. Но как не уважать его за то, что он пытался сделать? Как пахал на паркете, несмотря на болезнь, и искренне переживал такое поражение?

Впрочем, для него этот сезон закончен. А Марк Газоль, как и Кавай, и их партнеры по «Торонто», продолжат битву за титул.

«МИЛУОКИ» - «БОСТОН» - 4:1

ПРОВАЛ ИРВИНГА

GettyImages-1147437907

И дальше их ждет «Милуоки».

Второй полуфинал Востока выдался не таким интригующим. «Селтикс», конечно, были настроены решительно. Пол Пирс пророчил им успех. Кайри Ирвинг бравировал «чемпионским духом команды»… Но против «Бакс» это не помогло. Зацепив первый матч, «Бостон» в итоге «влетел» 1:4. И основные претензии в подобном исходе – не поверите, к Ирвингу!

К тому самому Кайри, чей победный бросок в 2016-м принес титул «Кливленду» (после эпичного блокшота Леброна на Андре Игуодале в конце седьмой финальной игры с «Голден Стейт»). Тот самый, который в 2017-м ушел из «Кавс», чтобы избавиться от тени Короля. Который сам хотел стать лидером в клубе-контендере, быть первой звездой и доказывать, что он и без Джеймса способен выиграть перстень. А «Бостон» казался неплохим вариантом для реализации амбиций Ирвинга.

И пусть в прошлом году травмы лишили Кайри возможности побороться в плей-офф, теперь со здоровьем звездного защитника все было в порядке. И что увидели фанаты «Бостона»? Увидели 9 очков во втором поединке, средний рейтинг полезности почти «минус 20», провальные концовки и промахи в ключевых эпизодах... Конечно, «Милуоки» и так считался фаворитом – как ни крути, а чемпионы регулярки! Конечно, в «Бакс» есть Яннис Адетокунбо – возможно, MVP текущего сезона. Но в любом случае настоящий лидер должен играть как-то иначе. Например, как Кавай.

И точно, не как Ирвинг.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ДЕНВЕР» - «ПОРТЛЕНД» - 3:4

ЧЕТЫРЕ ОВЕРТАЙМА В ОДНОМ МАТЧЕ

GettyImages-1144716090

Один простой факт – «Денвер» и «Портленд» выдали второй матч в истории с четырьмя (!) овертаймами в плей-офф НБА. Первый случился в 1953-м – тогда так же «рубились» «Бостон» и «Сиракьюз». Никола Йокич отбегал 65 минут. Оформил трипл-дабл (один из четырех в этой серии – серб стал 7-м баскетболистом, который выдал такой результат в одной отдельно взятой серии!), набрав 33 очка, 18 подборов, 14 передач… Это казалось каким-то сумасшествием! Правда, именно Йокича и не хватило на то, чтобы продлить матч в пятый овертайм – свой последний штрафной он промазал, что принесло успех «Блейзерс». Со счетом 140:137.

«Портленд», в итоге, выиграл и серию. Продлившуюся все семь матчей. И впервые с 2000 года вышел в финал конференции.

«Денвер» жалко. Йокича жалко. Но они выдали суперсезон. «Наггетс» едва не стали лучшими на Западе по ходу регулярки! Никола стал открытием года, превратившись в реальную суперзвезду! Но биться с «Голден Стейт» за главный финал Лиги будет все же не бывший клуб Тимофея Мозгова. А ребята из Портленда. Дэмиан Лиллард и Си-Джей Макколум это, конечно, заслужили.

«ГОЛДЕН СТЕЙТ» - «ХЬЮСТОН» - 4:2

КРОВАВЫЕ СЛЕЗЫ ХАРДЕНА

545136_nA

- Когда идешь за королем, никогда не промахивайся, - цитатой из сериала «Прослушка» прокомментировал поражение «Хьюстона» генменеджер «Рокетс» Дэрил Мори.

И, конечно, поздравил соперников.

Эту серию все ждали с нетерпением еще до старта сезона! Правда, ждали в финале Запада, но кто же знал, что «Хьюстон» провалит начало регулярки и не сможет пробиться в топ-2 конференции? В любом случае, почему-то считалось, что именно «Рокетс» имеют лучшие шансы на то, чтобы остановить «Уорриорс». Тем более, «Голден Стейт» лишился Демаркуса Казинса из-за травмы бедра.

И все разговоры об атмосфере в команде – о том, что Кевин Дюрант может уйти, Клей Томпсон может уйти, Стефен Карри может… Нет, Карри слухи никуда не отправляли, но недовольство других звезд положением дел на площадке и их желание сменить команду летом казалось очевидным. Дюрант захочет больше денег. Клей – более значимой роли… Все это давало надежду поклонникам «Хьюстона», что серия выйдет не просто упорной. Но и закончится в их пользу – благодаря феноменальной игре Джеймса Хардена.

По факту же мы запомним эту дуэль благодаря трем вещам – травме ноги Дюранта (из-за которой он пропустил шестой матч и непонятно, когда сможет вернуться), провалу Карри в пятой встрече и… кровавым слезам Бороды. В прямом смысле – кровавым. Получив в глаз в стычке с соперником во втором поединке, Джеймс продолжил играть, несмотря на разбитое веко и воспаление роговицы. «Я мало что видел, бросал едва не вслепую», - расскажет Харден. Смотрелось жутковато, но круто!

В том матче он набрал 29 очков.

Все. Больше ничем серия не запомнится. «Уорриорс» победили в борьбе, но уверенно – 4:2. Ах, нет… Был еще эпизод.

Накануне шестой встречи (в Хьюстоне) Крис Пол сорвал тренировку у Карри. Стефен попросил площадку для отработки бросков, но плеймейкер «Рокетс», узнав об этом, потребовал то же время, что лидер соперников. И, разумеется, по праву игрока домашней команды, имел приоритет. В итоге Карри тренировку отменил. А в матче выбил 33 очка, все – во второй половине (!), благодаря чему принес победу «Воинам». И после прокричал Крису Полу: «Попробуй-ка еще разок вышвырнуть меня с паркета!».

ФАКТ

КАРРИ ПРОТИВ КАРРИ

GettyImages-1130346159

Впервые в истории НБА в финале конференции друг против друга сыграют два брата. Так, Стефен Карри из «Голден Стейт» встретится с Сетом Карри из «Портленда».

12/05 22:30Футбол
Если Семак отработает сезон-2019/20 на этом же уровне, «Зенит» станет украшением РПЛЮрий Цыбанев ставит питерскому клубу за сезон 3, команде «Зенит» – 4, а главному тренеру – полновесную «пятерку».
12/05 21:00Футбол
«Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео)В 38-м туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы защитила свой чемпионский титул, одержав волевую победу над «Брайтоном».
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
11/05 22:25Хоккей
«Бабушка кричала: «Третьяка отравили!» И я ей верил»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
12/05 21:30Футбол
Дзюба-распасовщик: отдавал, отдает и будет отдавать!В ранге чемпиона страны «Зенит» уверенно переиграл ЦСКА (3:1), чем сильно осложнил армейцам борьбу за медали и места в Лиге чемпионов-2019/20.
13/05 13:35Футбол
Газинский забил самый красивый гол, а лучшим игроком был Дзюба. Герои 28-го тура РПЛ«Советский спорт» определил лучших в прошедшем туре чемпионата России.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
12/05 23:00Футбол
Киров в платье, аншлаг и смерть фотографа. Как «Зенит» отметил чемпионствоРассказываем о том, как команда Сергея Семака получила навечно в Санкт-Петербурге чемпионский кубок за победу в РПЛ-2018/19.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
13/05 00:00Хоккей
Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМШвед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф.
12/05 21:15Футбол
Наиль Умяров: Надеюсь, в ближайших матчах «Спартака» взойдет солнцеНаиль Умяров, Данил Круговой, Боян Йокич и Сильвестр Игбун – о матче «Спартак» – «Уфа» (1:0).
13/05 13:11Футбол
Конфуз Ойеволе и благородство тренера «Анжи». Цифры и итоги 28-го тура РПЛ (видео)Любопытные итоги 28-го тура РПЛ от «Советского спорта».
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
12/05 09:00Хоккей
Австрия, дрим-тим уже ждет! Что смотреть сегодня на чемпионате мира«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
Новости
19:37 Хоккей Сборная США в овертайме одержала победу над Финляндией
19:33 Хоккей Сборная России обыграла команду Чехии на ЧМ-2019
19:31 Легкая атлетика Глава РУСАДА выступил против федерации легкой атлетики
19:23 Футбол Андреа Пирло: «Ювентус» нуждается в Иско
19:15 Футбол «Ливерпулю» присвоен статус домашней команды финала ЛЧ-2019
19:14 Хоккей Назарову поступило предложение от клуба КХЛ
18:59 Плавание Олимпийская чемпионка Мейлутите пропустит чемпионат мира
18:54 Футбол Стали известны судьи на ответные полуфинальные матчи Кубка России
18:47 Футбол «Аякс» пошутил про «Реал» в ответ на твит «Барселоны» (видео)
18:47 Формула-1 Даниил Квят: «Торо Россо» заслуживал быть на одну позицию выше
18:44 Футбол Парфенов – о полуфинале Кубка России: На кону такая ставка
18:37 Футбол «Леганес» хочет продлить аренду Лунина
18:32 Футбол Нападающий ЦСКА вызван в юношескую сборную Мали
18:17 Футбол Игнатьев считает, что «Спартак» сделает ставку на молодежь
18:15 Футбол Мамаев будет подавать апелляцию на решение суда
18:12 Футбол Тарас Михалик покинет «Локомотив» по окончании сезона
18:10 Авто/Мото Российский гонщик Константин Терещенков финишировал на самой опасной трассе в Монце
17:51 Теннис Хачанов обыграл Сонего на старте турнира в Риме
17:44 Футбол СМИ: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы
17:33 Футбол Алессандро Флоренци: У Роналду «Золотой мяч», и он думает, что может так поступать
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика