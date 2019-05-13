Кровавые слезы Хардена. Чем запомнится второй раунд плей-офф НБА Фантастический бросок Кавая Ленарда, слезы Джоэля Эмбиида, некрасивый поступок Криса Пола и травма глаз у Джеймса Хардена. «Советский спорт» - об основных событиях (и, разумеется, итогах) второго раунда плей-офф НБА.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ТОРОНТО» - «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» - 4:3

БРОСОК КАВАЯ И СЛЕЗЫ ЭМБИИДА

Наверное, эта серия и должна была кончиться именно так. Когда Кавай Ленард под плотнейшей опекой сразу двух оппонентов прорвался в угол площадки, сделал бросок с отклонением на последней секунде, и мяч, ударившись о переднюю дужку, вопреки всем законам физики отскочил не назад, а вперед, слегка попрыгал на кольце, и все же провалился в корзину…

Так «Торонто» вырвал у «Филадельфии» победу в седьмом матче – 92:90. И вышел в финал конференции.

Пока Ленард утопал в объятиях партнеров по команде, центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид – этот здоровый, бородатый, 213-сантиметровый камерунец, олицетворение брутальной мощи, силы и природного таланта, рыдал, как мальчишка. Марк Газоль обнял парня. Долго не отпускал. И что-то говорил ему на ухо. Наверное, о том, что время Джоэля придет. Что у него – большое будущее. В общем – очевидные вещи. Которые, впрочем, едва ли могли успокоить Эмбиида, горевшего желанием победить здесь и сейчас. Пока Бен Симмонс проваливал серию, пока Джей-Джей Редик никак не мог найти свой бросок, а в защите пахал один Джимми Батлер, Джоэль больным выходил на паркет и отдавался борьбе на 120 процентов. Его можно любить (и не любить) за сальные шуточки, неуместный сарказм в соцсетях, «подколы» над проигравшими и просто чрезмерную самовлюбленность. Но как не уважать его за то, что он пытался сделать? Как пахал на паркете, несмотря на болезнь, и искренне переживал такое поражение?

Впрочем, для него этот сезон закончен. А Марк Газоль, как и Кавай, и их партнеры по «Торонто», продолжат битву за титул.

«МИЛУОКИ» - «БОСТОН» - 4:1

ПРОВАЛ ИРВИНГА

И дальше их ждет «Милуоки».

Второй полуфинал Востока выдался не таким интригующим. «Селтикс», конечно, были настроены решительно. Пол Пирс пророчил им успех. Кайри Ирвинг бравировал «чемпионским духом команды»… Но против «Бакс» это не помогло. Зацепив первый матч, «Бостон» в итоге «влетел» 1:4. И основные претензии в подобном исходе – не поверите, к Ирвингу!

К тому самому Кайри, чей победный бросок в 2016-м принес титул «Кливленду» (после эпичного блокшота Леброна на Андре Игуодале в конце седьмой финальной игры с «Голден Стейт»). Тот самый, который в 2017-м ушел из «Кавс», чтобы избавиться от тени Короля. Который сам хотел стать лидером в клубе-контендере, быть первой звездой и доказывать, что он и без Джеймса способен выиграть перстень. А «Бостон» казался неплохим вариантом для реализации амбиций Ирвинга.

И пусть в прошлом году травмы лишили Кайри возможности побороться в плей-офф, теперь со здоровьем звездного защитника все было в порядке. И что увидели фанаты «Бостона»? Увидели 9 очков во втором поединке, средний рейтинг полезности почти «минус 20», провальные концовки и промахи в ключевых эпизодах... Конечно, «Милуоки» и так считался фаворитом – как ни крути, а чемпионы регулярки! Конечно, в «Бакс» есть Яннис Адетокунбо – возможно, MVP текущего сезона. Но в любом случае настоящий лидер должен играть как-то иначе. Например, как Кавай.

И точно, не как Ирвинг.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ДЕНВЕР» - «ПОРТЛЕНД» - 3:4

ЧЕТЫРЕ ОВЕРТАЙМА В ОДНОМ МАТЧЕ

Один простой факт – «Денвер» и «Портленд» выдали второй матч в истории с четырьмя (!) овертаймами в плей-офф НБА. Первый случился в 1953-м – тогда так же «рубились» «Бостон» и «Сиракьюз». Никола Йокич отбегал 65 минут. Оформил трипл-дабл (один из четырех в этой серии – серб стал 7-м баскетболистом, который выдал такой результат в одной отдельно взятой серии!), набрав 33 очка, 18 подборов, 14 передач… Это казалось каким-то сумасшествием! Правда, именно Йокича и не хватило на то, чтобы продлить матч в пятый овертайм – свой последний штрафной он промазал, что принесло успех «Блейзерс». Со счетом 140:137.

«Портленд», в итоге, выиграл и серию. Продлившуюся все семь матчей. И впервые с 2000 года вышел в финал конференции.

«Денвер» жалко. Йокича жалко. Но они выдали суперсезон. «Наггетс» едва не стали лучшими на Западе по ходу регулярки! Никола стал открытием года, превратившись в реальную суперзвезду! Но биться с «Голден Стейт» за главный финал Лиги будет все же не бывший клуб Тимофея Мозгова. А ребята из Портленда. Дэмиан Лиллард и Си-Джей Макколум это, конечно, заслужили.

«ГОЛДЕН СТЕЙТ» - «ХЬЮСТОН» - 4:2

КРОВАВЫЕ СЛЕЗЫ ХАРДЕНА

- Когда идешь за королем, никогда не промахивайся, - цитатой из сериала «Прослушка» прокомментировал поражение «Хьюстона» генменеджер «Рокетс» Дэрил Мори.

И, конечно, поздравил соперников.

Эту серию все ждали с нетерпением еще до старта сезона! Правда, ждали в финале Запада, но кто же знал, что «Хьюстон» провалит начало регулярки и не сможет пробиться в топ-2 конференции? В любом случае, почему-то считалось, что именно «Рокетс» имеют лучшие шансы на то, чтобы остановить «Уорриорс». Тем более, «Голден Стейт» лишился Демаркуса Казинса из-за травмы бедра.

И все разговоры об атмосфере в команде – о том, что Кевин Дюрант может уйти, Клей Томпсон может уйти, Стефен Карри может… Нет, Карри слухи никуда не отправляли, но недовольство других звезд положением дел на площадке и их желание сменить команду летом казалось очевидным. Дюрант захочет больше денег. Клей – более значимой роли… Все это давало надежду поклонникам «Хьюстона», что серия выйдет не просто упорной. Но и закончится в их пользу – благодаря феноменальной игре Джеймса Хардена.

По факту же мы запомним эту дуэль благодаря трем вещам – травме ноги Дюранта (из-за которой он пропустил шестой матч и непонятно, когда сможет вернуться), провалу Карри в пятой встрече и… кровавым слезам Бороды. В прямом смысле – кровавым. Получив в глаз в стычке с соперником во втором поединке, Джеймс продолжил играть, несмотря на разбитое веко и воспаление роговицы. «Я мало что видел, бросал едва не вслепую», - расскажет Харден. Смотрелось жутковато, но круто!

В том матче он набрал 29 очков.

Все. Больше ничем серия не запомнится. «Уорриорс» победили в борьбе, но уверенно – 4:2. Ах, нет… Был еще эпизод.

Накануне шестой встречи (в Хьюстоне) Крис Пол сорвал тренировку у Карри. Стефен попросил площадку для отработки бросков, но плеймейкер «Рокетс», узнав об этом, потребовал то же время, что лидер соперников. И, разумеется, по праву игрока домашней команды, имел приоритет. В итоге Карри тренировку отменил. А в матче выбил 33 очка, все – во второй половине (!), благодаря чему принес победу «Воинам». И после прокричал Крису Полу: «Попробуй-ка еще разок вышвырнуть меня с паркета!».

ФАКТ

КАРРИ ПРОТИВ КАРРИ

Впервые в истории НБА в финале конференции друг против друга сыграют два брата. Так, Стефен Карри из «Голден Стейт» встретится с Сетом Карри из «Портленда».