«Рапторы» готовятся съесть «Воинов». Определились финалисты НБА Чемпионом Восточной конференции стал «Торонто Рэпторс» – уступая в серии с «Милуоки» 0:2, подопечные Ника Нерса выиграли четыре встречи подряд! И теперь поспорят за главный титул с «Голден Стэйт». Есть ощущение, что финал НБА получится напряженным.

На Западе все решилось давно. По сути, главную серию «Голден Стэйт» оставил за собой почти месяц назад – выбив «Хьюстон». В финале конференции против «Портленда» у «Воинов» проблем не возникло. Да, они играли без Кевина Дюранта (получившего травму ноги). Да, в трех матчах подряд уступали «по «минус 17». Зато «Уорриорс» вспомнили, чем славились в эпоху «до Кей-Ди» – Стефен Карри вновь заиграл на уровне MVP, Клей Томпсон стал второй звездой команды, Дреймонд Грин продолжил «выжигать» все в краске на обеих половинах паркета, Андре Игуодала подтвердил, что ему рано на пенсию… А главное – это движение мяча. Быстрое, свободное, легкое. То самое движение, которое и сделало «Голден Стэйт» чемпионом еще в 2015 году.

Парни из «Портленда», конечно, старались, но ни сил, ни опыта, ни класса им не хватило.

То ли дело – финал Востока! Здесь поначалу тоже казалось, что все кончится быстро – «Бакс» повели 2:0. У них был вероятный MVP сезона Яннис Адетокумбо. Был разошедшийся Брук Лопес. Съездивший на «Матч всех звезд» Крис Миддлтон. И статус чемпионов регулярки. Ни разу по ходу сезона «Милуоки» не проигрывали три встречи подряд. В итоге… в серии с «Торонто» они проиграли четырежды!

И чтобы понять, насколько удивителен подобный успех «Рэпторс», нужно вспомнить про несколько фактов.

Летом прошлого года генменеджер клуба Масаи Уджири уволил коуча Дуэйна Кейси. После того, как «Торонто» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат НБА! А сам Кэйси был признан лучшим тренером лиги! Просто взял – и уволил. И знаете, кого позвал на этот пост? Не Фила Джексона и не Дока Риверса. А Ника Нерса. Чья трудовая биография включала в себя 11 лет работы в Европе. И не в топ-клубах Евролиги. А в разной степени паршивости командах Великобритании (да-да, там тоже есть баскетбол), а так же в бельгийском «Остенде». На уровне НБА Нерс успел потрудиться лишь ассистентом – как раз в «Торонто». На этом фоне кандидатуры Этторе Мессины и Шарунаса Ясикявичюса (их тоже рассматривались) смотрелись надежнее – эти хотя бы в Евролиге пошумели! Но Уджири доверился Нерсу. И не прогадал!

Второе главное приобретение лета – Кавай Ленард. Масаи не побоялся отдать за экс-лидера «Сперс» главную звезду своей команды Демара Дерозана. Его не смутил ни тот факт, что Кавай, возможно, приехал в Канаду лишь на один сезон. Ни то, что он уж очень некрасиво расстался с «Сан-Антонио». Что форвард, в конце концов, не играл больше года, а значит, было непонятно, в какой находится форме… Уджири увидел в подобном обмене возможность получить недостающее звено для действительно чемпионской команды. Которое превратило бы «Рэпторс» из просто хорошего клуба, взявшего регулярку, но безвольно проигравшего в плей-офф во втором раунде «Кливленду» Леброна Джеймса, в контендер, способный взять титул. И ставка сработала!

Ленард доказал, что остается топ-5 игроком лиги. Нерс подтвердил, что получил авансы не спроста. Ник органично вписал Кавая в состав. Раскрыл талант Паскаля Сиакама – так все узнали, что Камерун богат не только Джоэлем Эмбиидом. Привил команде характер. И научил проявлять его в важнейший момент! В итоге в финале Востока с таким «Торонто» не справился даже Яннис. Как оказалось, Адетокумбо – тоже человек, а не робот. Чего пока никто уверенно не скажет про Ленарда…