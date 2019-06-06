Стая «Динозавров» загрызла бедолагу Карри. «Торонто» вновь повел в финале НБА

За 99 секунд до конца матча Фред Ванвлит по немыслимой, высоченной дуге отправил в кольцо очередной трехочковый мяч, и тренер действующих чемпионов НБА Стив Керр выбросил белый флаг: усадил на скамейку лидера команды Стефена Карри. Хотя тому оставалось всего разок попасть издали, чтобы стать седьмым баскетболистом в истории и третьим за последние полвека (наряду с Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом), набиравшим в финале 50 очков. Рекорды рекордами, но в тот момент Керра куда больше беспокоила следующая игра с канадскими «Динозаврами». Сомнений, что те вновь захватят лидерство в серии, после броска Ванвлита уже не осталось - 118:105 в пользу гостей. Зал в Окленде уныло притих. А тем временем многотысячная фан-зона в Торонто бесновалась вовсю! В полном соответствии со своим названием «Парк юрского периода».

КАРРИ-ТО ХОРОШ - НО ГДЕ ЖЕ ОСТАЛЬНЫЕ?

То, что в матче №3 не участвует Кевин Дюрант, стало известно заранее. А вот решение по Клэю Топмсону, растянувшему подколенное сухожилие в конце предыдущей игры, принималось непосредственно перед сегодняшней. В итоге калифорнийцы решили все-таки не рисковать: хотя Томпсон значился в заявке и даже разминался, на площадку его не выпустили.

На первый взгляд, все просто: команда потеряла двух звезд – и потому проиграла. Но так ли это на самом деле?

И да, и нет. Да, потому что без Томпсона нападение «Голден Стэйт» наглухо замкнулось на одном Карри, которого постоянно опекали два, а то и три соперника. Разыгрывающий «Уорриорз» провел, бесспорно, выдающийся матч. Даже под таким прессом он умудрился забить почти половину бросков с игры (14 из 31), хотя все они были либо трудными, либо очень трудными. Другое дело, что остальная команда не смогла ему толком ничем помочь. Воспользоваться пустотами в обороне, возникавшими из-за сдвоенной защиты против Карри. Вот почему его доля в результативности «Голден Стэйт» долго держалась в районе половины. Вся остальная команда еле-еле выжимала из себя столько же очков, сколько он один.

У «Уорриорз» не было фирменной быстрой перепасовки, из-за чего хозяевам сильно не хватало свободных бросков. А когда они все-таки случались, то все равно слишком часто оказывались неточными. Хозяева постоянно мазали из-под самого щита. Как-то Куинн Кук с интервалом в несколько секунд дважды выходил на кольцо один в быстрых контратаках, но не завершил ни одной: в обоих случаях его беспардонно накрыли сзади, из-за спины.

СЕМЕРО НА ОДНОГО

Впрочем, списывать этот результат исключительно на травмы «Голден Стэйт» было бы категорически неверным. Да, они упростили жизнь защите «Торонто», но ведь канадский клуб сегодня отменно сыграл и в нападении. Коллективно, комбинационно, разумно, я бы сказал, солидно. Чтобы забросить шесть трехочковых, как Карри, Дэнни Грину и попыток понадобилось заметно меньше, и накручивать километры по площадке не было никакой нужны. Он просто получал мяч на дуге, будучи в одиночестве, и расстреливал корзину, словно на тренировке.

«Фонари», а-ля-Ванвлит в этот вечер у «Рэпторс» были редкостью. Потому и перебросали гости самых, казалось бы, отпетых в мире бросунов: 17 дальних попаданий из 38 против 12/36 у «Голдена». Кроме того, четыре баскетболиста «Торонто» сделали не меньше четырех голевых передач, шестеро набрали более 10 очков, а седьмой (Серж Ибака) украсил эту панораму эффектной гроздью из шести сочных блок-шотов. Так что минимум половину этой победы канадская команда добыла сама, вне зависимости от Томпсона. Пусть его отсутствие и на обороне «Уорриорз» тоже сказывалось прилично.

«Голден Стэйт» уже второй раз по ходу серии оказался на грани катастрофы. Повторная неудача в Окленде станет для чемпионов почти смертельной, впору будет завещание строчить. А это значит, что в ночь с пятницы на субботу мы наверняка увидим на паркете какое-то новое действующее лицо. То ли Томпсона, то ли Дюранта, то ли даже обоих-двух зараз. Ух-х-х, ну и финал…

НБА. Плей-офф. Финал. Матч №3

Голден Стэйт Уорриорз – Торонто Рэпторс – 109:123 (29:36, 23:24, 31:36, 26:27)

Голден Стэйт: Ст.Карри (47+8 подборов+7 передач, трехочковые 6/14), Др.Грин (17), Игуодала (11).

Торонто: Ленард (30), Лаури (23+9 передач, трехочковые 5/9), Дэн.Грин (18, трехочковые 6/10), Сиакам (18), М.Газоль (17), Ванвлит (11), Ибака (6+6 блок-шотов).

Счет в серии: 1-2.

Расписание оставшихся матчей

8.06. 4.00 (московское время). Окленд. Матч №4

11.06. 4.00. Торонто. Матч №5

14.06. 4.00. Окленд. Матч №6*

17.06. 3.00. Торонто. Матч №7*

* Если потребуется.