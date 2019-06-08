Мир НБА перевернулся! Сенсационный «Торонто» ведет в финале со счетом 3-1 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 июня 2019 08:48БаскетболТигай Лев

Мир НБА перевернулся! Сенсационный «Торонто» ведет в финале со счетом 3-1

«Торонто Рэпторс» второй раз подряд обыграл в гостях «Голден Стэйт Уорриорз». Теперь, чтобы стать чемпионом, канадскому клубу хватит одной победы в трех матчах.

Двое суток, разделявших третью и четвертую игры финала, баскетбольные Америка с Канадой провели под дверями лазарета «Уорриорз», чутко вслушиваясь в малейший шорох, доносившийся изнутри. После того, как «Голден Стэйт» вслед за Кевином Дюрантом потерял Клэя Томпсона и без них обоих был бит на родном паркете, стало понятно, что возвращение хотя бы одной из травмированных звезд команде необходимо кровь из носу. Иначе 1-3 и более чем вероятное расставание с чемпионским титулом.

В четверг телекомпания NBC объявила, что по ее данным в строй вернется Дюрант. Через несколько часов другое американское СМИ опровергло эту информацию, третье – предсказало возвращение Томпсона, а четвертое – второго центрового Кевина Луни, также получившего травму по ходу серии. Официальные источники хранили молчание, и все по-прежнему терялись в догадках.

А матч тем временем приближался – матч, который, возможно, стал последним для зала, где «Уорриорз» играют аж с 1966 года. Со следующего сезона команда переезжает на новую арену в Сан-Франциско, и теперь ей придется очень постараться, чтобы вернуться в Окленд на следующей неделе и попрощаться со своим многолетним домом не позорно, а так, как он заслуживает.

ТОМПСОН И ЛУНИ ВЕРНУЛИСЬ, НО ЭТО НЕ СПАСЛО

Начало встречи совершенно не предвещало ее сенсационного конца. Томпсон вышел в стартовой пятерке и сразу принялся забивать. Луни вскоре тоже появился на паркете и сыграл весьма полезно. Это был настоящий, привычный «Голден Стэйт» и вдобавок с защитой: Дрэймонд Грин метался по своей половине, как оглашенный, бросаясь на пол за каждым мячом почище футбольного вратаря. На 12-й минуте преимущество хозяев стало почти двукратным – 23:12. И кто знает, как все пошло бы дальше, сумей «Уорриорз» забросить еще несколько мячей…

Однако бодрый старт калифорнийцев остался без продолжения. «Торонто» пришел в себя, подобрался к сопернику во второй четверти, обошел его в третьей, а через 12 секунд после начала заключительного периода уже канадский клуб был впереди на 15 очков! И это был не нокдаун, а нокаут. Хваленый «Голден Стэйт» просто развалился и на последних минутах выглядел полностью деморализованным. Там не было не то, что погони, даже попытки ее начать. Грин вместо прежних нырков за мячами ругался с судьями, а Стефен Карри вообще бродил по площадке с отсутствующим выражением лица и заплетающимися ногами, словно сонамбула. Вот вам и чемпионы…

Но! Если вы решите, что дело тут исключительно в психологии, то ошибетесь. Да, в конце калифорнийцы действительно бросили играть, однако это произошло тогда, когда исход матча был уже предрешен. Великолепной обороной «Рэпторс».

СУПЕРЗАЩИТА И ОСКОЛКИ ЗУБОВ НА ПЛОЩАДКЕ

Для «Голден Стэйт» 92 набранных очка на 25 ниже нормы. То есть, не просто мало, а ниже плинтуса, примерно, как 65 для ЦСКА. Карри, позавчера набросавшего почти «полтинник», сегодня защита «Торонто» нейтрализовала полностью, его 27 очков при 13 промахах – это стыдобища, полная чепуха. Быстрые отрывы «Уорриорз» тоже прекратились: гости успевали возвращаться на свою половину раньше. Кроме того, «Динозавры» оборонялись и очень активно, и на удивление чисто. После трех четвертей у них в пассиве было всего 12 фолов! Отсюда – заметное преимущество по количеству штрафных.

В семерке основных баскетболистов «Рэпторс» нет ни одного «слабого звена» в плане защиты. Наоборот, там бульдог на бульдоге сидит и «Мистером Замок» погоняет. Кайл Лаури может наломать дров в атаке, а Дэнни Грин – намазать из-за дуги, но в обороне от них подарков не дождешься. Серж Ибака, Марк Газоль и Паскаль Сиакам полностью контролируют свою трехсекундную зону и при этом успевают помогать «малышам» на периметре. Кавай Ленард тот вообще профессор оборонительных наук. А толстенький Фред Ванвлит носится всю серию за легконогим Карри – и хоть бы хны, ничего его не берет.

Сегодня Ванвлит получил страшный удар локтем под глаз (неумышленный – Шон Ливингстон приземлялся после броска, смотрел на кольцо и просто не видел стоявшего за ним игрока «Торонто»), и когда его с окровавленным лицом увели в раздевалку накладывать швы, на паркете остались лежать осколки зубов. Однако вскоре Ванвлит вернулся на скамейку (сотрясения мозга, к счастью, не нашли) и даже был готов сыграть в последней четверти – просто его помощь оказалась не нужна.

СПИЛБЕРГУ ПОРА ЛЕТЕТЬ В ТОРОНТО

Похоже, за четыре года под девизом «Леброн против «Голдена», мы явно подзабыли старую-добрую истину: чемпионские титулы чаще выигрывают не беготней и метанием трехочковых, а именно защитой. И вот парадокс: чтобы вспомнить об этом, нам пришлось дождаться первого неамериканского финала НБА в истории.

Во вторник «Уорриорз» точно ждет ад. Его устроят в Торонто игроки из Испании, Камеруна, Конго и США под руководством бывшего тренера английских и бельгийских клубов (кстати, одним из помощников Ника Нерса в «Рэпторс» работает наш старый знакомый итальянец Серджо Скариоло) и, конечно, канадские болельщики, среди которых преобладают эмигранты со всего мира, включая экс-россиян.

Напоследок хочу дать бесплатный совет… Стивену Спилбергу. Думаю, ему пора срочно собирать чемоданы и мчаться на север вслед за «Голден Стэйт» снимать новый «Парк юрского периода». Никаких компьютерных спецэффектов для фильма в банном случае не потребуется.

НБА. Плей-офф. Финал. Матч №4

Голден Стэйт Уорриорз – Торонто Рэпторс – 92:105 (23:17, 23:25, 21:37, 25:26)
Голден Стэйт: К.Томпсон (28, трехочковые 6/10), Ст.Карри (27, трехочковые 2/9), Др.Грин (10+12 передач+9 подборов), Луни (10).
Торонто: Ленард (36+12 подборов+4 перехвата, трехочковые 5/9), Ибака (20), Сиакам (19), Лаури (10).

Счет в серии: 1-3.

Расписание оставшихся матчей
11.06. 4.00 (московское время). Торонто. Матч №5
14.06. 4.00. Окленд. Матч №6*
17.06. 3.00. Торонто. Матч №7*
* Если потребуется.

07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
07/06 01:15Футбол
Проме-е-е-е-с! Бывший спартаковец вывел голландцев в финал Лиги нацийВо втором полуфинале Лиги наций сборная Голландии в дополнительное время вырвала волевую победу у англичан.
07/06 07:00Футбол
Украина нам поможет? Хитросплетения отбора на Евро-2020В пятницу возобновятся отборочные матчи чемпионата Европы следующего года. Нас интересует не только группа I, где выступает сборная России.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
05/06 20:00Хоккей
Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробкиНа конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
07/06 07:45Хоккей
Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2«Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз».
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
06/06 22:00Футбол
Юрий Семин: В СССР при 18 клубах в мороз не играли. И сейчас можно так сделатьГлавный тренер «Локомотива» – единственный среди своих нынешних коллег по РПЛ, кто работал в чемпионате России в 1997 году, когда в турнире последний раз участвовали не 16, как сейчас, а 18 клубов.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
04/06 18:00Хоккей
Почему Никитину не предлагают новый контракт?Главный тренер обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Игорь Никитин пока не получил предложения переподписать контракт на улучшенных условиях.
05/06 14:00Хоккей
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ
07/06 01:30Футбол
Российская премьер-лига опубликовала календарь сезона-2019/20Первый тур состоится 14 июля, последний – 17 мая.
Новости
08:58 Формула-1 Даниил Квят: Не стоит ждать от нас слишком многого
08:43 Хоккей «Баффало» продлил контракт со Скиннером на восемь лет
08:31 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Зад сорвало и долго несло, а я сидел и надеялся, что не долечу до стены
08:19 Футбол Андрей Шевченко: Переломным стал момент, когда мы реализовали два первых момента
08:13 Футбол Криштиану Роналду: У Голландии прекрасные молодые и опытные игроки, что делает ее еще сильнее
08:06 Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт», одержав третью победу в финальной серии
07:58 Футбол Криштиану Роналду: Несмотря на 34 года, чувствую себя прекрасно
07:51 Футбол Уругвай разгромил Панаму в товарищеском матче
07:26 Футбол Дубль Месси принес Аргентине победу над Никарагуа
07:00 Хоккей Барбашев дисквалифицирован на один матч финала Кубка Стэнли
01:41 Фигурное катание Призер Олимпиады будет тренироваться у Тутберидзе
01:36 Хоккей Коларж будет играть в Чехии
01:30 Футбол Два футболиста сборной Черногории отказались играть с Косово
01:20 Футбол Буффона зовут во «Флуминенсе»
01:12 Футбол Кейн все лето будет переживать поражение в финале Лиги чемпионов
01:04 Футбол Азар объяснил уход в «Реал»
00:37 Футбол Райола опротестовал дисквалификацию
00:16 Формула-1 В «Формуле-1» будет лимит бюджета
23:58 Футбол Сол Кэмпбелл – о проведении Евро-2020 в 12 городах: Для футбола это фантастика
23:46 Футбол Динияр Билялетдинов не против расширения премьер-лиги
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика