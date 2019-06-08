Мир НБА перевернулся! Сенсационный «Торонто» ведет в финале со счетом 3-1

Двое суток, разделявших третью и четвертую игры финала, баскетбольные Америка с Канадой провели под дверями лазарета «Уорриорз», чутко вслушиваясь в малейший шорох, доносившийся изнутри. После того, как «Голден Стэйт» вслед за Кевином Дюрантом потерял Клэя Томпсона и без них обоих был бит на родном паркете, стало понятно, что возвращение хотя бы одной из травмированных звезд команде необходимо кровь из носу. Иначе – 1-3 и более чем вероятное расставание с чемпионским титулом.

В четверг телекомпания NBC объявила, что по ее данным в строй вернется Дюрант. Через несколько часов другое американское СМИ опровергло эту информацию, третье – предсказало возвращение Томпсона, а четвертое – второго центрового Кевина Луни, также получившего травму по ходу серии. Официальные источники хранили молчание, и все по-прежнему терялись в догадках.

А матч тем временем приближался – матч, который, возможно, стал последним для зала, где «Уорриорз» играют аж с 1966 года. Со следующего сезона команда переезжает на новую арену в Сан-Франциско, и теперь ей придется очень постараться, чтобы вернуться в Окленд на следующей неделе и попрощаться со своим многолетним домом не позорно, а так, как он заслуживает.

ТОМПСОН И ЛУНИ ВЕРНУЛИСЬ, НО ЭТО НЕ СПАСЛО

Начало встречи совершенно не предвещало ее сенсационного конца. Томпсон вышел в стартовой пятерке и сразу принялся забивать. Луни вскоре тоже появился на паркете и сыграл весьма полезно. Это был настоящий, привычный «Голден Стэйт» и вдобавок с защитой: Дрэймонд Грин метался по своей половине, как оглашенный, бросаясь на пол за каждым мячом почище футбольного вратаря. На 12-й минуте преимущество хозяев стало почти двукратным – 23:12. И кто знает, как все пошло бы дальше, сумей «Уорриорз» забросить еще несколько мячей…

Однако бодрый старт калифорнийцев остался без продолжения. «Торонто» пришел в себя, подобрался к сопернику во второй четверти, обошел его в третьей, а через 12 секунд после начала заключительного периода уже канадский клуб был впереди на 15 очков! И это был не нокдаун, а нокаут. Хваленый «Голден Стэйт» просто развалился и на последних минутах выглядел полностью деморализованным. Там не было не то, что погони, – даже попытки ее начать. Грин вместо прежних нырков за мячами ругался с судьями, а Стефен Карри вообще бродил по площадке с отсутствующим выражением лица и заплетающимися ногами, словно сонамбула. Вот вам и чемпионы…

Но! Если вы решите, что дело тут исключительно в психологии, то ошибетесь. Да, в конце калифорнийцы действительно бросили играть, однако это произошло тогда, когда исход матча был уже предрешен. Великолепной обороной «Рэпторс».

СУПЕРЗАЩИТА И ОСКОЛКИ ЗУБОВ НА ПЛОЩАДКЕ

Для «Голден Стэйт» 92 набранных очка – на 25 ниже нормы. То есть, не просто мало, а ниже плинтуса, примерно, как 65 для ЦСКА. Карри, позавчера набросавшего почти «полтинник», сегодня защита «Торонто» нейтрализовала полностью, его 27 очков при 13 промахах – это стыдобища, полная чепуха. Быстрые отрывы «Уорриорз» тоже прекратились: гости успевали возвращаться на свою половину раньше. Кроме того, «Динозавры» оборонялись и очень активно, и на удивление чисто. После трех четвертей у них в пассиве было всего 12 фолов! Отсюда – заметное преимущество по количеству штрафных.

В семерке основных баскетболистов «Рэпторс» нет ни одного «слабого звена» в плане защиты. Наоборот, там бульдог на бульдоге сидит и «Мистером Замок» погоняет. Кайл Лаури может наломать дров в атаке, а Дэнни Грин – намазать из-за дуги, но в обороне от них подарков не дождешься. Серж Ибака, Марк Газоль и Паскаль Сиакам полностью контролируют свою трехсекундную зону и при этом успевают помогать «малышам» на периметре. Кавай Ленард – тот вообще профессор оборонительных наук. А толстенький Фред Ванвлит носится всю серию за легконогим Карри – и хоть бы хны, ничего его не берет.

Сегодня Ванвлит получил страшный удар локтем под глаз (неумышленный – Шон Ливингстон приземлялся после броска, смотрел на кольцо и просто не видел стоявшего за ним игрока «Торонто»), и когда его с окровавленным лицом увели в раздевалку накладывать швы, на паркете остались лежать осколки зубов. Однако вскоре Ванвлит вернулся на скамейку (сотрясения мозга, к счастью, не нашли) и даже был готов сыграть в последней четверти – просто его помощь оказалась не нужна.

СПИЛБЕРГУ ПОРА ЛЕТЕТЬ В ТОРОНТО

Похоже, за четыре года под девизом «Леброн против «Голдена», мы явно подзабыли старую-добрую истину: чемпионские титулы чаще выигрывают не беготней и метанием трехочковых, а именно защитой. И вот парадокс: чтобы вспомнить об этом, нам пришлось дождаться первого неамериканского финала НБА в истории.

Во вторник «Уорриорз» точно ждет ад. Его устроят в Торонто игроки из Испании, Камеруна, Конго и США под руководством бывшего тренера английских и бельгийских клубов (кстати, одним из помощников Ника Нерса в «Рэпторс» работает наш старый знакомый – итальянец Серджо Скариоло) и, конечно, канадские болельщики, среди которых преобладают эмигранты со всего мира, включая экс-россиян.

Напоследок хочу дать бесплатный совет… Стивену Спилбергу. Думаю, ему пора срочно собирать чемоданы и мчаться на север вслед за «Голден Стэйт» – снимать новый «Парк юрского периода». Никаких компьютерных спецэффектов для фильма в банном случае не потребуется.

НБА. Плей-офф. Финал. Матч №4

Голден Стэйт Уорриорз – Торонто Рэпторс – 92:105 (23:17, 23:25, 21:37, 25:26)

Голден Стэйт: К.Томпсон (28, трехочковые 6/10), Ст.Карри (27, трехочковые 2/9), Др.Грин (10+12 передач+9 подборов), Луни (10).

Торонто: Ленард (36+12 подборов+4 перехвата, трехочковые 5/9), Ибака (20), Сиакам (19), Лаури (10).

Счет в серии: 1-3.

Расписание оставшихся матчей

11.06. 4.00 (московское время). Торонто. Матч №5

14.06. 4.00. Окленд. Матч №6*

17.06. 3.00. Торонто. Матч №7*

* Если потребуется.