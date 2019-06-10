На улицах Торонто грохочет стук мячей. Канада сошла с ума по баскетболу

Четвертый матч, в котором «Рэпторс» сенсационно одержал вторую гостевую победу подряд над обладателями трех из четырех последних чемпионских титулов, завершился в пятницу вечером по североамериканскому времени. И тем же вечером в Торонто люди начали занимать очередь на пятую игру – не в зал, где все давно продано, а в фан-зону, именуемую «Парком юрского периода». За три дня до! Как они там собираются отмечаться-переотмечаться и записывать номера на руках - бог весть. Кстати, синоптики, во время матча №5 обещают дождь. Непохоже, чтобы это кого-то отпугнуло.

Пока торонтские «очередники» раскладывали в темноте палатки, на арене в Окленде творилось не менее занимательное сумасшедствие. Разочарованные местные болельщики, начавшие массово покидать зал еще до конца игры, уже давно очистили помещение, а несколько сот канадских фанатов, включая самого известного - колоритного сикха в чалме (между прочим, он не так прост: владеет – как понятно, не в Окленде - автосалоном одной из корейских компаний), и не думали уходить. Они собрались в кучку на одной из трибун и на призывы «на выход» калифорнийских стюардов, которым очень хотелось домой, реагировать и не думали. Канадцы вовсю скандировали славицы «Рэпторс», пели свой национальный гимн и ни в какую не желали останавливать сей «аттракцион безраздельного счастья». Да пошли бы вы все!

Комментаторы добропорядочных американских СМИ были поражены. Впрочем, с них станется - лучше съездили бы для ознакомления с нормальными канонами боления в Грецию или экс-Югославию…

Но вернемся в Торонто, куда я только что позвонил своему двоюродному брату Владимиру Димитрову. Он живет там больше четверти века, в 90-е годы работал спортивным журналистом, и сейчас рассказывает вам, что творится в городе перед завтрашней игрой.

А творится - вот что: выходя, как обычно, из дому с утра, местное население останавливается и озирается. Потому что слышит непривычную, непрекращающуюся дробь. Что это?..

Это стучат об асфальт баскетбольные мячи. По ходу серии с «Голден Стэйт» щиты с кольцами начали вырастать у здешних домов, как грибы после дождя, и теперь эта эпидемия обрела совершенно массовый характер. Интересно, какие лет через десять у нее будут последствия? По словам Владьки (тут нет никакой фамильярности: он Владька, а я Левка уже давным-давно), это можно сравнить с «эффектом Гашека» - когда после победы над нашей сборной в финале Олимпиады-1998 в Нагано со счетом 1:0, тысячи чешских пацанов пришли записываться в хоккейные секции, и все они хотели быть исключительно вратарями.

Немногочисленные канадцы, играющие в НБА сейчас, в основном выросли на звезде «Рэпторс» перелома веков Винсе Картере, который сверху долбил, как из пушки, но за всю карьеру ничего особенного так и не выиграл. Это вам не невозмутимый лидер-убийца нынешнего «Торонто» Кавай Ленард. Хотя вообще-то главный любимец у местной публики другой, и его здесь принято называть аббревиатурой КLOE: Kyle Lowry Over Everything - Кайл Лаури Превыше Всего.

Вот такой дурдом творится из-за баскетбола в крупнейшем городе самой хоккейной в мире страны. «Голден», кстати, уже прилетел. С Кевином Дюрантом, вокруг которого идет обычная трепотня: может выйдет, а может и не выйдет. Часы тикают. До матча осталось совсем немного.

НБА. Плей-офф. Финал

Торонто Рэпторс – Голден Стэйт Уорриорз – 3-1

Расписание оставшихся матчей

11.06. 4.00 (московское время). Торонто. Матч №5

14.06. 4.00. Окленд. Матч №6*

17.06. 3.00. Торонто. Матч №7*

* Если потребуется.