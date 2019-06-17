Безумие в Торонто. «Рэпторз» чествуют два миллиона человек (фото, видео)

Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крут Мы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

«Он мог утопить людей в болоте». Илье Цымбаларю – 50, и он с нами Читайте новую запись в нашем уникальном блоге болельщика. Сегодня – день рождения Ильи Цымбаларя. Ему могло бы исполниться 50 лет.

Без Тарасенко и Барбашева не было бы победы. Каков вклад наших в триумф «Сент-Луиса» Спойлер: российские нападающие – на ключевых ролях в своей команде.

Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос» Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.

«Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен Ярославлю Свитов будет заниматься воспитанием молодежи.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Нижний пережил матч сборной, Лунев – дебошир, а Новосельцеву нужны только деньги. Анонс «ССФ» Во вторник, 18 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео) В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.

Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова Оба его сына – 15-летний Арсений и 18-летний Максим – могут быть виновны в убийстве матери. Младший задержан в качестве подозреваемого, старший в больнице.

Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантов Последний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.