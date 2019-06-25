«Кто хотел летом отдохнуть, тех не беспокоили»

Латвия? Нет – Россия!

Еще не так давно эта версия баскетбола была чем-то вроде хобби для многих экс-баскетболистов и молодежи. По выходным дням под эстакадой рядом с метро «Воробьевы горы» собирались любительские команды и утраивали соревнования. А лет десять назад Российская федерация баскетбола стала организовывать международные турниры по стрит-болу, как его тогда называли.

Все изменилось 9 июня 2017 года, когда на Исполкоме Международного олимпийского комитета было принято решение включить баскетбол 3х3 в программу ближайших Олимпийских игр 2020 года. Поэтому внимание к игре 3х3 теперь совсем другое. Вот и в Минске мы увидели очень сильные команды из Сербии, Франции, Белоруссии, Эстонии, Польши. Белорусы, кстати, стали бронзовыми призерами. А в женском турнире победили француженки.

Но вернемся на паркет «Павловой арены» Минска, которая на четыре дня стала домом для стрит-баскетболистов. Она расположена в живописном шатре в самом центре города на берегу реки Немига.

На мужском финале свободных мест на трибунах не было. Наши ребята сразу вышли вперед и ни разу за весь матч, который в этом виде баскетбола длится 10 минут, не возникло сомнений в положительном исходе поединка.

Несколько горластых болельщиков из Латвии громко поддерживали своих, но как только они начинали скандировать «Латвия! Латвия!», тут же трибуны, заполненные местными жителями, заглушали латышей мощным «Россия! Россия!». Белорусы здесь во всех видах программы Игр болеют за россиян, как за своих.

«Не знаю, кто сказал, что мы вторая команда»

Сразу после матча спецкор «Советского спорта» первым поздравил тренера нашей сборной Дмитрия Зимина с победой.

- Большое спасибо! Эмоции? Просто шикарные! Смесь радости, опустошения после стольких потраченных сил, гордости за пацанов, - сказал Дмитрий Зимин. - Были травмы, болячки, кто-то играл на уколах, но все собрались, выложились полностью.

Было непросто. После поражения от Франции в овертайме мы на какой-то момент повисли на волоске от вылета из группы. Но именно этот матч и послужил толчком. Он открыл наши ошибки, слабые стороны. От игры к игре ребята прибавляли - и в финале выдали максимум.

- Самый сложный матч на турнире?

- Со сборной Украины. Нам нужна была победа кровь из носу. Ребята после поражения от Франции собрались и выдали шикарный матч. Тем самым мы обеспечили себе первое место в группе и неплохую турнирную сетку в плей-офф.

- Кроме вас есть команда под названием «Гагарин», она условно считается первой, а ваша команда второй. Это так?

- Не знаю, кто так считает. Это мнение каких-то людей, далеких от нашего вида. Для меня эта команда – номер один, с которой я приехал выигрывать. Да, есть команда «Гагарин», которая играет в мировом туре, есть команда «Королев», она так же представляет Россию. Здесь собраны люди из обеих этих команд, но на данный момент они представляют сборную России, именно они выиграли золото II Европейских игр.

- Какая команда поедет на Олимпиаду в Токио?

- Российская федерация баскетбола назначит тренера олимпийской сборной, он уже и будет формировать состав.

Как я понимаю, вы являетесь кандидатом в тренеры олимпийской команды?



- Я на это надеюсь, но лучше спросить у руководства РФБ.





- В вашей сборной два парня из Челябинска, один из Калининграда и еще один из Минеральных Вод. Где вы тренируетесь?

- В прошлом году мне предложили возглавить сборную России 3х3, и тогда я начал целенаправленно подбирать кандидатов в команду. В течение сезона мы всех ребят вели, следили за ним внимательно. Затем в начале апреля в Подмосковье мы начали заключительный этап подготовки к Играм. РФБ организовала этот сбор. Выезжали на турнир в Нижний Новгород, затем колесили по свету, играя в различных турнирах – в Монголии, Китае, Малайзии. По итогам этого подготовительного периода уже был сформирован окончательный состав сборной для участия в Европейских играх.

- Представьте своих ребят?

- Кирилл Писклов и Стас Шаров в прошлом году выступали за команду «Гагарин», а в составе сборной России в возрасте до 23 лет стали чемпионами мира. Илья Карпенков выступал за «Химки», был всегда на виду. Алексей Жердев начинал сезон в «Иркуте», заканчивал в тульском «Арсенале». Приезжал к нам на сборы в течение сезона и прошел долгий путь от кандидата в расширенный состав до чемпиона Европейских игр.

Мы никого не заставляли. Кто хотел отдохнуть в межсезонье, тех мы не беспокоили. Поэтому в сборную попали только те, кто хотел туда попасть и кто доказал это желание своей подготовкой и игрой.

- Любой, занимающийся баскетболом, может успешно играть в версию 3х3?

- Далеко не каждый. Нужно обладать определенным складом ума и особым характером. Это не самый легкий вид спорта. На мой взгляд, физически наш вид тяжелее, чем классический баскетбол. Мы проводим по три матча в день. И психологически надо постоянно настраиваться на следующую игру.

- В сборной Чехии были игроки, которым за тридцать Видимо они закончили карьеру в классическом баскетболе. А у нас молодая команда.

- В прошлом году федерация всерьез взялась за развитие нашего вида, была сформирована сборная России в возрасте до 23 лет, которая победила на чемпионате мира. Эта сборная составила основу команды «Гагарин», она успешно выступает в Мировом туре.

- Соперники испытывали проблемы в борьбе под щитом с Ильей Карпенковым. Больше ни у одной сбонрой не было таких высоких игроков?

- У французов парень даже повыше Ильи, хотя Илья высокий - 202 см. Француз нам доставил серьезные проблемы. У других да – выше Ильи нет.

- А если вам пригласить парня ростом 215, это будет серьезным усилением?

- Он при своем росте должен обладать уникальными физическими данными и подвижностью. Ему будет сложно передвигаться, успевать за соперниками. У нас очень быстрая игра.

- Вы хорошо знаете соперников?

- Конечно, если б не знали, тогда мы занимаемся не своим делом. Латыши недавно приезжали на турнир в Москву. Сборная Чехии выступает в Мировом туре. С французами мы играли в прошлом году на Кубке Европы в четвертьфинале. Из того состава сейчас в Минск приехали двое. Белорусов хорошо знаем.

- Вы сами еще достаточно молодой человек. У вас небольшая разница в возрасте с игроками. В связи с этим не возникает проблем?

- При подборе игроков я смотрю и на человеческие качества, приглашаю в команду адекватных ребят. Чтоб они соблюдали некую субординацию, понимали границу между дружеским общением и отношениями с тренером. Редко приходится повышать голос, ребята все понимают с полуслова.

- Премия от российской федерации баскетбола будет?

- Ну это вопрос не ко мне.

Вы с Андреем Кириленко на связи?



- Сейчас закончится церемония награждения и позвоню, чтобы поздравить его с золотой медалью.



«МЫ ЕХАЛИ ЗА ПОБЕДОЙ»

После матча по горячим следам интервью «Советскому спорту» дал Кирилл Писклов.

- В Минске рассчитывали победить?

- Однозначно, мы ехали за победой.

- Настолько были уверенны в себе?

- Мы с Алексеем Жердевым из Челябинска, у нас с ним всегда только такое желание – побеждать! – Кирилл подключает к разговору своего партнера.

- Суровые челябинские парни, но оказались в сборной России?

- Мы с Кириллом занимались в одной спортшколе, давно знакомы. А насчет сборной, тренер нас заметил и пригласил, - поясняет Жердев.

- Как отметите победу?

- Купим минералку и будем ее пить, - говорит Алексей.