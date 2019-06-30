Выжили в «группе смерти». Россия – в плей-офф женского Евробаскета - Советский спорт
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30 июня 2019 21:34БаскетболМысин Николай

Выжили в «группе смерти». Россия – в плей-офф женского Евробаскета

После поражений от Бельгии и Сербии, сборная России сумела обыграть Белоруссию с необходимой разницей в счете и обеспечила себе третье место в группе. А с ним – и путевку в 1/8 финала чемпионата Европы.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

- Мне не понравилось, как сыграла команда. Будто на паркете был молодежный состав. У Марии Вадеевой на задался вечер, а остальные ее поддержать не смогли. Не нашло никого, кто взял бы на себя инициативу. Все допускали очень много ошибок. И при такой игре я был уверен, что мы уступим даже больше, чем 14 очков, - вздыхал в микст-зоне Андрей Кириленко.

К счастью, не в воскресенье, а еще в пятницу, когда Россия уступила Сербии – 63:77. И это поражение поставило команду на грань невыхода из группы – с учетом того, что белоруски в этот же день внезапно одолели Бельгию. Девушки по пути в раздевалку пытались сдержать слезы, главный тренер Олаф Ланге на пресс-конференции с трудом искал оправдание столь беззубой игре. На вопрос, почему и бельгийкам, и сербкам, мы проиграли на последних минутах с разгромным счетом, он ответа вовсе не нашел.

- Не знаю, - вздохнул немец.

Хотя кому, как не ему, было знать? Куда делась собранность и стабильность, которой радовала сборная в товарищеских матчах перед этим турниром? Ведь били тех же сербок всего-то несколько недель назад! Что случилось с броском? Почему наши девушки не забили больше половины штрафных в первом матче? Как получилось, что на 23 передачи в сумме в двух турах пришлось аж 33 потери? Это действительно та команда, которая, по прогнозам главы РФБ, способна доминировать в Европе в ближайшие 10 лет? И поправка на возраст («У нас ведь молодая сборная!» - любит повторять Кириленко) не сильно спасает – трем девушкам из 12-ти уже за 30 лет, еще двум – по 28. Да и Вадеева в свои 20 играет уже третий Евробаскет в карьере! При этом капитан Евгения Белякова лишь вздыхает и разводит руками:

- Нам не хватило собранности. А главное – опыта.

Кстати, Евгении в день старта турнира исполнилось 33 года…

Но все это было в пятницу. Шансы на выход в плей-офф оставались. По сути, было несколько раскладов:

- Мы уступаем Белоруссии в последнем туре и точно никуда не выходим.

- Мы побеждаем Белоруссию с разницей меньше 11 очков и болеем за Сербию против Бельгии. Поскольку в случае успеха бельгиек опять же остаемся четвертыми.

- Мы побеждаем Белоруссию с разницей в 11 очков и гарантируем себе третье место. А значит – и путевку в Белград, в 1/8 финала.

Был даже вариант, по которому россиянки заняли бы в группе вторую позицию! Для этого, правда, необходимо было устроить белорускам конкретный разгром – выиграть «плюс 19» и надеяться на успех Сербии. Но так далеко девушки не загадывали. Сосредоточились на задаче-минимум.

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

- С Белоруссией будет проще всего, - уверенно рассуждал Олаф Ланге. – Они играют короткой ротацией, буквально в шесть-семь человек. Их лидеры устали, и даже день отдыха особо никого не спасет. Мы будем настроены на то, чтобы активно двигать мяч, играть быстро, лучше действовать в обороне. Думаю, эта встреча сложится легче, чем поединки с Сербией и Бельгией.

- Пока есть шанс выйти из группы, уверен, наши девочки будут цепляться за него до последнего! – уверял и Андрей Кириленко.

- Мы понимаем, что если проиграем, то этот матч, возможно, станет последним для сборной почти на два года вперед! Ведь если не выйдем из группы, то точно не поедем в Токио на Игры. Представьте, какая у нас мотивация! – резонно рассуждала Раиса Мусина.

В общем, с настроем был полный порядок. Вопрос оставался – что будет с игрой? И счет 14:7 в пользу белорусской команды, который красуется на табло после первых минут, отнюдь не убеждает в том, что дела в нашей сборной наладились… Вадеева, как и во встрече с Сербией, рано получает два фола и садится на лавку. Броски не идут. Подборы – не собираются (щит мы проиграли с общим счетом 16:6 за стартовый отрезок матча!). И в какой-то момент немногочисленные российские болельщики в зале откровенно сникают…

Но во второй четверти команда оживает. Наладив действия в защите и плотно прижав лидера белорусок Александрию Бентли, подопечные Ланге постепенно сами начинают все лучше и успешнее атаковать кольцо соперниц. Вскоре Белякова сравнивает счет (24:24), Вадеева выводит россиянок вперед, а уже после большого перерыва трешка от капитана сборной делает разницу двузначной – 42:32!

И отчаянная попытка белорусок сократить отставание захлебывается спустя несколько минут. Чем ближе сирена, тем активнее россиянки укрепляют лидерство. Необходимый рубеж – «плюс 11» - пройден давно. До второго – «плюс 19» - добраться не удается, но это неважно. После провального старта турнира мы все же вырвали себе место в плей-офф. И выжили в «группе смерти»!

Дальше, в 1/8 финала, нас ждет встреча с Италией.

СТАТИСТИКА

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Групповой этап. Группа D. 3-й тур

Россия – Белоруссия – 76:62 (15:19, 18:8, 19:14, 24:21).

Россия: Вадеева (21 + 13 подборов), Мусина (13), Беглова (12). Белоруссия: Папова (15), Бентли (12), Гаспер (11), Лихтарович (10).

Матч Сербия – Бельгия завершился поздно вечером.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

В

П

Очки

1. Сербия

2

0

132:116

2. Бельгия

1

1

128:123

3. Россия

1

2

193:206

4. Белоруссия

1

2

184:192

Примечание. Команда, занявшая 1-е место, выходит в четвертьфинал. Команды, занявшие 2-3-е места – в 1/8 финала.

Наталья ВИЕРУ, центровая сборной России

- В начале, конечно, сказывалось волнение. Мы понимали, что проигрывать никак нельзя, иначе турнир для нас закончится и мы точно не попадем на Олимпиаду. Возможно, из-за этого не сразу удалось найти свой ритм. Но мы продолжили играть так, как изначально планировали. Сделали особый акцент на оборону, на командное взаимодействие, старались выводить друг друга на открытые броски. Когда волнение прошло, все начало получаться, и мы постепенно завладели инициативой. Конечно, в самом конце белоруски очень старались сократить разницу, использовали буквально каждый свой шанс, но этих шансов мы им почти не давали, так что можем быть довольны собой.

Раиса МУСИНА, форвард сборной России

- На этом турнире мы и так уже проиграли все, что можно. Больше оступаться было нельзя! Мы сделали главное – остались здесь, на чемпионате Европы. И эта победа должна придать нам уверенности перед плей-офф, потому что она добыта на характере. В первой половине матча было сложно, но потом мы сумели создать необходимый задел, почувствовали себя чуть свободнее, некоторые мячи стали залетать на кураже. Конечно, здорово, что удалось обеспечить себе выход из такой тяжелой группы самим, безотносительно результата второго матча.

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