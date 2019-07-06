И зачем нам в Токио? Женская сборная России по баскетболу опять не попала на Олимпийские игры - Советский спорт
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06 июля 2019 19:00БаскетболМысин Николай

И зачем нам в Токио? Женская сборная России по баскетболу опять не попала на Олимпийские игры

Команда России провалила ключевой для себя матч Евробаскета. В борьбе за путевку в квалификацию Олимпиады-2020 подопечные Олафа Ланге не справились с Швецией – 52:57.

Просто, чтобы вы понимали – свой четвертьфинал Швеция проиграла хозяйкам паркета из Сербии с разницей… 38 очков! Конкретно – 49:87. Такой вот уровень был у наших последних соперниц в Белграде. И даже с ними наша «молодая, но очень перспективная» сборная не смогла совладать в заключительной встрече этого чемпионата Европы…

РАЗГРОМ ОТ ИСПАНИИ…

Разочаровал уже матч с Испанией. Не тем, что мы его проиграли – все же, испанки были фаворитами. Действующие чемпионки Европы, бронзовые призеры ЧМ, вице-чемпионки Рио… Ну, в общем, понятно. Нет, проиграть таким не обидно. Обидно – даже не побороться. Соперницы как оторвались в счете к середине третьей четверти, так уверенно и учинили России разгром – 78:54.

- Тут слишком многое пошло не так, причем с начала – в первой половине, - пытался оправдаться Олаф Ланге. – Мы не могли справиться с плотной защитой испанок, не могли найти ситуации для открытых бросков. Допустили слишком много потерь и дали соперницам забрать много подборов под нашим щитом. Плюс не пошла игра у Марии Вадеевой. Когда неприятности стали накапливаться и дополнять друг друга, земля ушла из-под ног, и выплыть в этой ситуации мы не сумели.

- Причина поражения – буквально в двух моментах, - добавил президент РФБ Андрей Кириленко. – Мы проиграли свой щит и показали низкий процент попаданий. Даже не просто с игры, а из-под кольца. Смазали слишком много бросков без сопротивления, потеряв на этом примерно 16 очков. Еще 20 получили уже в свое кольцо после подборов испанок в нападении. Вот вам и разница «минус 30-35», которой нашей команде не хватило для положительного результата.

- Тем не менее, у нас по-прежнему – молодая команда. То, что произошло с точки зрения психологии, я не ожидал, но понять могу, - продолжил Ланге. – В любом случае, мы росли, как команда, на протяжении всего турнира, да и в целом – на протяжении последних двух лет. И многому научимся после этого поражения. Сборной, вроде нашей, иногда нужно проходить через такие игры. Чтобы получать важный опыт и использовать его в будущем.

Пусть так. В конце концов, от нынешней сборной России медалей особо не ждали. По сути, у команды была главная задача – попасть в квалификацию на Игры в Токио. А шанс на это остался даже после провала в матче с Испанией. Достаточно было всего лишь обыграть шведок. Всего лишь – безо всяких кавычек. Ну правда - где Швеция, а где баскетбол?

И ПОГОНЯ ЗА ШВЕЦИЕЙ

Угадайте с двух раз, что не получилось у нашей сборной в этой решающей для себя встрече? Нет, с подбором на этот раз был порядок. Не получилось главное – вновь не заладился бросок.

И если в начале, даже на протяжении всей первой половины, это еще не пугало (мы проигрывали, но максимум 6 очков, да и то быстро сокращали отставание до минимума), то вот потом… Потом, когда в третьей четверти необходим был рывок, причем – качественный, уверенный, на классе и мастерстве, его… не последовало. Вместо этого россиянки продолжили мазать изо всех положений, хоть издали, хоть из-под щита, хоть со штрафной линии. И так же продолжили уступать. Набрать за 28 минут 33 очка – это реально прям главная сборная? Не девочки-юниорки? Не школьницы? Нет, вроде все верно – основная команда страны…

Даже две точные трешки подряд под занавес третьей десятиминутки – в исполнении Шиловой и Логуновой – ситуацию не спасают. Эльдебринк с сиреной тут же отвечает своим дальним залпом, вновь увеличивая преимущество шведок – 43:39. И в последней четверти погоня продолжается. До последней минуты.

Когда Виеру выстрелом из-за дуги все же выводит Россию вперед – 52:51! Впервые со второй минуты матча! Но… Нет, надежда быстро гаснет. Потому что неугомонная Эльдебринк тут же дважды попадает со штрафной, а следом, за 23 секунды до конца встречи, на последней секунде владения кладет и со средней.

Итог – 52:55 не в нашу пользу. Да, последняя атака – у нас. И, вроде, спасет всего одна трешка. Но с уровнем реализации 3/17 за предыдущие 39,5 минут на что тут рассчитывать? Конечно, Шилова мажет. И, конечно, в итоге мы уступаем.

А значит, теряем возможность отобраться на Игры. Вторую Олимпиаду подряд женская сборная России пропустит. Как и два предыдущих чемпионата мира.

С другой стороны… Если шведок обыграть не выходит, зачем ехать в Токио?

Чемпионат Европы. Женщины

Матч за пятое место

Россия — Швеция — 52:57 (10:12, 16:15, 13:16, 13:14)

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