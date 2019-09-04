Теперь – Польша и Венесуэла. Объясняем, как России теперь выходить в плей-офф ЧМ

Мы играем с поляками и – вместо хозяев чемпионата – с Венесуэлой.

Китай оплакивает свою несчастную команду. Хотя та в своих несчастьях виновата прежде всего сама. И с Польшей в понедельник не додержала, проиграв в овертайме, и теперь, с южноамериканцами не показала толком ничего.

Да и замечательно. А то китайцев судьи, пусть до известного предела, явно подтаскивали за уши. Сам видел-смотрел. Думаю, подобных симпатий к сборной Венесуэлы у арбитров не будет. Кстати, мы ее недавно обыгрывали на подготовительном турнире, причем легко.

А вот сборная Польши – соперник покрепче. Не Аргентина, конечно, и тем не менее. Но начнут наши в Фошане именно с поляков. Кстати, то, что сейчас россияне идут последними в новой группе второго этапа (см. таблицу), пусть вас не смущает. Мы-то с Аргентиной уже сыграли, а вот у Польши с Венесуэлой данная беда еще впереди. Со всеми из нее вытекающими.

Но нам не легче: требуются две победы из двух «на заказ». Непростая, согласитесь, история. Хотя и посильная. Впрочем, эти две команды-соперницы мы с вами еще обязательно-подробно разберем. Как обязательно, так и подробно.

Пока же завершились матчи не только в нашей группе, а в целой половине турнирной сетки ЧМ-2019. Титулованные когда-то, но то и дело сбоящие теперь испанцы еле-еле «укатали» Иран.А главная «машина» этого чемпионата на данный момент - сборная Сербии. Та самая, что изрядно удивилась своему поражению в финале ЧЕ-2017 от словенцев, но с тех пор добавила в свои ряды одного из лучших высокорослых игроков НБА Николу Йокича. Итальянцы с их Белинелли и Галлинари до поры до времени сопротивлялись этой «армии убийц», но затем были нещадно и окончательно биты.

Конечно, до финиша ЧМ еще далеко, и все же… Сейчас как-то уж очень хочется отдать на стажировку в сербскую команду всех мультимиллионеров из сборной США. Чтобы те как следует поняли словосочетание «чемпионат мира». А то хуже будет.

Чемпионат мира. 2-й этап

Группа I. Фошань

Аргентина, Польша – 3 победы-0 поражений, Венесуэла, Россия – 2-1

Группа J. Ухань

Сербия, Испания – 3-0, Италия, Пуэрто-Рико – 2-1

6 сентября, пятница

11.00 (мск). Польша – Россия

11.30. Сербия – Пуэрто-Рико

15.00. Аргентина – Венесуэла

15.30. Испания – Италия

8 сентября, воскресенье

11.00. Венесуэла – Россия

11.30. Пуэрто-Рико – Италия

15.00. Польша – Аргентина

15.30. Испания – Сербия

Пары 1/4 финала в этой половине турнирной сетки составляются так: I1 (1-е место в группе I) – J2 (матч пройдет 10 сентября в Дунгуане),J1 – I2 (10.09, Шанхай).

Команды, не попавшие во второй этап, разыграют 17-32-е итоговые места в аналогичных группах в те же сроки и по такой же системе.

За 17-32-е места

Группа М. Гуанчжоу

Нигерия, Китай – 1-2, Кот-д’Ивуар, Корея – 0-3

Группа N. Пекин

Тунис, Ангола – 1-2, Иран, Филиппины – 0-3

Другая половина турнирной сетки ЧМ будет сформирована в четверг, когда закончатся последние игры первого этапа в группах Е, F, G и Н.