Вот и сказочке конец. Россия проиграла Польше и не попадет в плей-офф ЧМ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 сентября 2019 14:15БаскетболТигай Лев

Вот и сказочке конец. Россия проиграла Польше и не попадет в плей-офф ЧМ

Проиграв полякам на старте второго этапа чемпионата мира, наша команда потеряла реальные шансы попасть в плей-офф.

Между первым и вторым групповыми раундами всем 32 командам-участницам пришлось сменить место дислокации. Причем набор из восьми городов, принимающих игры чемпионата, остался прежним. Просто баскетбольные сборные, совершив по перелету, иначе распределились по китайской территории. Например, сборная России из Уханя отправилась на юг в Фошань, где только что завершились матчи группы D, а сербы с итальянцами проследовали по обратному маршруту. Бог весть, какая загадочно-восточная мудрость сподвигла организаторов на подобную «игру в наперстки». Видать, полуторамиллиардного населения страны не хватает, чтобы загрузить тамошние авиакомпании.

Поляки прилетели в Фошань из столичного Пекина, где на пару с венесуэльцами подложили хозяевам ЧМ изрядную свинью: выбили из турнира сборную Китая. Та теперь ковыряется в Гуанчжоу с матчами за места от 17-го и ниже, не оставляя, впрочем, надежд попасть оттуда прямехонько на Олимпиаду. Дело в том, что ни одна из азиатских команд не смогла на ЧМ выйти из стартовой группы, а значит путевка на Игры в Токио-2020 от этого континента все еще остается неразыгранной. И то же самое относится к Африке.

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА – ХОРОШАЯ

У Европы досрочных олимпийских лицензий две, но борьба за них еще толком не началась - на втором этапе ЧМ Старый свет представляют аж девять сборных из 16. Но в плей-офф их будет меньше - и как раз за этот плей-офф сегодня, собственно, и играли поляки с россиянами. Соперник был далеко не таким звездным, как аргентинцы, поражение от которых наши потерпели два дня назад, так что прыгать выше головы не требовалось. Просто показать свой хороший баскетбол.

И в первой половине матча россиянам это удавалось. Наши начали с 5:0 и, пусть не сразу, но захватили инициативу. Во второй четверти отрыв подопечных Сергея Базаревича стал уже заметным: первые «+8» на 14-й минуте, первые «+10» - на 16-й, первые «+11» - на 18-й. Как и ожидалось, обе команды защищались лучше, чем атаковали, однако наше нападение до большого перерыва все-таки смотрелось куда приличней. Основной плеймейкер Михаил Кулагин и сам издали забивал, и игру всей пятерки более-менее вел. Поляки же совсем сбились на индивидуальные действия Маттеуша Понитки с Энтони Слотером.

Однако «+11» в конце второй четверти – это еще далеко не победа, даже не пол-победы.

ВТОРАЯ – ПЛОХАЯ

Сначала мы получили «трешку» от Понитки с сиреной на большой перерыв. Потом почти три минуты ничего не могли забить в начале третьего периода. От былого преимущества остались крохи, хотя чуть позже оно ненадолго еще воскресло – 55:47. Но тут тренер поляков Майк Тэйлор очень вовремя выпустил разыгрывающего-ветерана Лукаша Кошарека и тот за минуту с лишним попал два непростых трехочковых – лишь 57:56 в нашу пользу за 9.50 до конца. Стало понятно, что никакой спокойной победы у России сегодня не будет.

А потом - что не будет вообще никакой. Стоило полякам прибавить в агрессивности (а в том, что в столь важном матче они это сделают, сомневаться не приходилось) и от былой, без того незавидной слаженности позиционных российских атак не осталось почти ничего. Четырехминутный отрезок в конце третьей – начале четвертой четвертей был проигран с красноречивым результатом 1:14. И 58:64 за 6.51 до финального свистка.

Конечно, это было еще не все. Последний раз наши сравняли счет в середине 37-й минуты, но потом Понитка, падая за лицевую линию, умудрился отдать пас в угол Аарону Целю и тот попал - 68:72. В оставшееся время свободные броски у россиян возникали, однако их реализация оставляла желать лучшего.

ПОЛЯКИ БРОСИЛИ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ШТРАФНЫХ

Наверняка будут разговоры о количестве штрафных: 19 против 38 у Польши после аналогичных 11:36 в матче с Аргентиной. Но знаете, ни тогда, ни теперь, впечатления, что нас засуживают, у меня, ей-богу, не возникало. Хотите верьте, хотите нет. Да, из-за конфликта между ФИБА и Евролигой уровень судейства на ЧМ, мягко говоря, невысок, и они тут часто свистят всякую чепуху - особенно тем, кто, как сборная России, исповедует активные методы защиты. Но ведь у нас, при нынешнем полусоставе, и выхода-то другого не было, не так ли? И потом, все равно ведь вели. Только вторая (главная!) половина получилась заметно хуже первой, на нее не хватило. Может, «физики», а может и чего другого. В частности, как уже было сказано выше, привычки попадать «свое» даже когда ты устал. Кстати, Виталий Фридзон сегодня из трех дальних бросков не реализовал ни единого.

И на этом все. Если какой-то дура-патриот сейчас врет вам, что для сборной России на этом чемпионате еще не все потеряно, плюньте ему в глаза. Или даже дайте в морду, разрешаю. Теоретический вариант с математикой там и правда еще остался, но он требует двух поражений в Фошане сборной Аргентины, включая сегодняшнее - в матче с Венесуэлой, который начнется в 15.00. Так что часа через два с половиной россияне официально станут чужими на этом празднике мирового баскетбола, и воскресная игра венесуэльцами не будет значить уже ничего.

Чемпионат мира. 2-й этап. 1-й тур

Группа I

Польша – Россия – 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17)
Польша: Вачински (18), Понитка (14), Кулиг (10)
Россия: М. Кулагин (21, трехочковые 5/12), Фридзон (9), Курбанов (6), Воронцевич (11+10 подборов), Ивлев (4), Антонов (11), Мотовиловв (4), Карасев (3), Бабурин (3), Зубков (2)

Положение: Польша – 4 победы-0 поражений, Аргентина – 3-0, Венесуэла – 2-1, Россия – 2-2

Матч Аргентина – Венесуэла состоится сегодня. 2-й тур, 8 сентября: Венесуэла – Россия (11.00 по московскому времени), Польша – Аргентина.

Группа J

Сербия – Пуэрто-Рико – 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8)
Сербия: Н. Бьелица (18, трехочковые 4/6), Марьянович (16), Йокич (14+10 подборов), Бирчевич (12), Гудурич (10), Мицич (0+8 передач)
Пуэрто-Рико: Д. Уэртас (11)

Положение: Сербия – 4-0, Испания – 3-0, Италия – 2-1, Пуэрто-Рико – 2-2

Матч Испания – Италия состоится сегодня. 2-й тур, 8 сентября: Испания – Сербия, Италия – Пуэрто-Рико.

Завтра играют: группа К - США – Греция, Бразилия – Чехия, группа L – Франция – Литва, Австралия – Доминиканская р-ка.

За 17-32-е места. Группа М. Нигерия – Кот-д’Ивуар – 83:66. Группа N. Ангола – Иран – 62:71.

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