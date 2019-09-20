«Мне не стыдно за нашу команду». Интервью с Сергеем Базаревичем

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Мы обсудили выступление команды на недавнем чемпионате мира, провал в Китае сборной США, неожиданную победу Испании и многое другое.

«АМЕРИКАНЦАМ БЫЛО БЫ СЛОЖНО И С СИЛЬНЕЙШИМ СОСТАВОМ»

– В Китае на днях завершился чемпионат мира. Состав финала – Испания – Аргентина – вас не удивил?

– С одной стороны – удивил. С другой – там весь турнир вышел непредсказуемым, так что под конец были возможны любые сюрпризы. Мне лично хотелось более упорной борьбы, но получилось, как получилось. Испания хоть и провела тяжелый полуфинал против Австралии (с двумя овертаймами, – Прим. ред.), но у Аргентины в целом сетка вышла сложнее. Они больше сил оставили в плей-офф. Возможно, поэтому так все и закончилось (разгромной победой испанцев 95:75, – Прим. ред.).

– Что не получилось у команды США, которая выбыла уже в четвертьфинале, показав худший результат в своей истории?

– Да, в общем, ничего не получилось. Причем, не только в проигранном матче с Францией. Там с самого начала, уже с игры с Турцией, было видно, что они не готовы к полноценной борьбе. Турки ведь, по сути, подарили американцам победу, промазав на последних секундах четыре штрафных! Вообще, этот турнир стал разоблачением НБА на глазах всего мира. Я давно говорил, что они движутся совсем не в ту сторону. И мы увидели – так и есть. Это не только сборной США касается. Но и, скажем, MVP последнего сезона, который больше мешал команде Греции, чем помогал (речь о Яннисе Адетокунбо, – Прим. ред.). Да и других звезд НБА это тоже касается – в той или иной степени.

– При этом именно американцы привезли далеко не сильнейший состав…

– Не думаю, что собери они всех лучших, что-то бы серьезно изменилось бы. С другой стороны, практически каждый из игроков этого несильнейшего состава США был способен усилить любую другую сборную.

– То есть, даже с Леброном, Стефеном Карри, Энтони Дэвисом и прочими суперзвездами все равно бы случился подобный конфуз?

– Может, не такой очевидный. Но выиграть золото им было бы сложно.

– Хорошо. Что не так с НБА?

– Там все сместилось в сторону шоу. Стало больше похоже на мыльную оперу, чем на спорт. Я любил НБА, но в последние годы реально не могу смотреть ее матчи! Приходится себя заставлять… Начнем с того, что все команды играют без защиты. Причем, на протяжении многих лет. Звезды зациклены на том, как смотрятся в кадре, как красиво забить, меньше заботясь о результате и самоотдаче. В НБА стало меньше борьбы – жесткой, мужской. Вот, любят говорить – мол, регулярка – регуляркой, а в плей-офф начинается серьезный баскетбол… Да ничего подобного – если ты 82 матча отыграл без защиты, по щелчку защищаться не начнешь. Это так не работает.

– Даже Грегг Попович – известный как раз тем, что проповедует командный баскетбол с упором на защиту – не смог слепить из США боеспособную сборную?

– Выходит, не смог. Хотя, чему удивляться? Мне нравится, как в Америке относятся к тренерам. Всегда дают им время на работу с командой. Год, два, три… В Европе же никто не ищет оправданий. Не показал результат до Нового года? Значит, не справился! Конечно, время нужно всем. Может, с моей стороны самонадеянно так говорить – у Поповича со Стивом Керром (главный тренер «Голден Стэйт» был ассистентом Грегга в штабе команды США, – Прим. ред.) восемь титулов НБА на двоих в роли тренеров. Но они так не поняли, как играть против зоны, что было отчетливо видно уже в упомянутом матче с Турцией. Европейские правила вообще меньше позволяют проявлять индивидуальные качества – это именно то, чем славятся американские звезды. Здесь ты можешь насыщать оборону, упаковывать зону, не раскрывать коридор для атаки… США, кстати, тоже этим пользовались – закрыли Янниса в игре с Грецией. Но точно также этим пользовались и против них. Как видим – успешно.

– А как же индивидуальная защита? За это звезд НБА тоже хвалят…

– Хвалили. Нет, парни умеют защищаться! В них это заложено. У них есть эти навыки. Но если долго не используешь орган – он отмирает. И если на протяжении многих лет в НБА ты не работаешь в защите – то за две-три недели подготовки не вспомнишь, как это делать. Или, возможно, не захочешь. Я как-то видел фильм, где тренер-ассистент «Шарлотт» рассказывал, как тщательно главный тренер Стив Клиффорд относится к работе над обороной. Как разрабатывает схемы. Придумывает взаимодействия под конкретного игрока… А потом смотришь матч: да играли бы так у меня – я бы, фигурально выражаясь, кого-нибудь убил за такую защиту! Выходит, тренеры стараются, а игроки это не воспринимают?

– Вы приехали в НБА в 1994 году, став первым россиянином в лиге. Тогда уже заметили эту тенденцию?

– Помню, как раз отменили хэндчекинг. К нам приезжали судьи, рассказывали, читали лекции, что больше нельзя держать соперника прямой рукой. А сколько стычек, сколько крутых моментов и даже драк из-за этого было! Так что какие-то шаги в сторону от жесткой защиты предпринимали уже тогда. Но также помню, что на площадке оставался прессинг, борьба, и на своей половине приходилось всерьез упираться. По-настоящему все изменилось в последние годы. В 2009-м, когда Стефа Карри забрали на драфте, я был в Летней лиге и видел его первые матчи. Сказал: «Этому парню просто не хватит физики». А в итоге он вырос в такую звезду! Конечно, Стеф – выдающийся баскетболист. Но есть ощущение, что в 90-е он просто бы не смог так раскрыться. Ему гораздо лучше подошли новые условия. Хотя… Все это – сослагательное наклонение.

«НЕЛЬЗЯ ВЫИГРАТЬ, КОГДА НЕТ УДАЧИ»

– Сборная России заняла 12-е место. С одной стороны – отобралась в олимпийскую квалификацию. С другой – не вышла в плей-офф, хотя была легкая группа.

– А вы до сих пор считаете нашу группу действительно легкой?

– Да, Аргентина вышла в финал…

– А Нигерия стала 17-й – лучшей из всех команд, не пробившихся во второй раунд. Плюс напрямую попала на Игры, хотя это уже издержки работы ФИБА – не совсем правильной, на мой взгляд… В общем, не так легко нам было.

– То есть, результатом вы довольны?

– Результатом – нет. Чувство досады осталось. Но за свою работу не стыдно. Учитывая проблемы с составом, нам нужно было сначала сосредоточиться на «синице в руках» — попадании в олимпийскую квалификацию. И, несмотря на все трудности, мы сумели построить команду, у который было все в порядке с химией, которая имела свою игру, которая отлично защищалась. Мы пятые на турнире по общему защитному рейтингу и первые – по защите в посте! При том, что наш основной центровой – Владимир Ивлев – не выделяется ни габаритами, ни атлетизмом. И главное – у нас был характер! Даже в провальные моменты, когда теряли мяч на ровном месте и отпускали соперника в счете, ребята не впадали в депрессию, а продолжали бороться. Это многого стоит!

С другой стороны – ты не можешь выиграть, если у тебя нет удачи. А в том же матче с Польшей – ключевом за выход в плей-офф – она от нас отвернулась. Я знаю, что в наших действиях не было системных ошибок (хотя, возможно, и поменяю свое мнение, когда еще раз пересмотрю запись матчей). Но вот ошибки мелкие, в отдельных ситуациях, стоили очень дорого. Не допусти мы их, не попади поляки два мяча с сиреной, не свистни судьи пару неправильных фолов – и все могло сложиться по-другому. Досадно, что мы так и не узнаем, на что действительно была готова сборная. Ведь, глядя на турнир в целом, остается ощущение, что в оптимальном составе мы могли забраться высоко.

– Даже с таким составом?

– По крайней мере – шанс был. А вот гарантий в спорте не может быть в принципе.

– На что же мы бы были способны, если бы в Китай приехали все лидеры?

– И этого мы тоже не узнаем. Отчего мне досадно вдвойне. Я дважды выступал в чемпионатах мира как игрок. И дважды становился серебряным призером. Мне казалось, это как-то должно экстраполироваться и на работу тренером… Да, я понимал – при такой жеребьевке (ладно, признаюсь, она действительно была неплохой), с оптимальным составом и опытом недавнего Евробаскета (в 2017 году Россия стала четвертой на чемпионате Европы, – Прим. ред.) у нас есть шанс пробиться в топ. Другое дело, что таких сборных – много. Десяток наберется, как минимум. Но лишь у трех из них достаточно ресурсов, чтобы держать высший уровень даже без нескольких лидеров – это Испания, Франция, Сербия (американцев вынесем за скобки). И то – не будь сейчас у испанцев Рикки Рубио, Марка Газоля и Серхио Льюля, сумели бы они взять золото? Скорее нет, чем да. У нас же не так много хороших игроков. У нас нет трех составов. Мы ограничены в своем выборе. И когда выбывает сразу несколько лидеров, это очень чувствительно. С этим сложно смириться. И справиться.

– Но вам удалось?

– После жеребьевки многие радостно, взахлеб, рассуждали о том, что мы-то точно пробьемся в медали! Я так не делал. И, как назло, оказалось – не зря. Когда пошли травмы – первым выбыл Хвостов – еще раз понял: никогда не стоит рано радоваться. «Сюрприз» шел за «сюрпризом» – мы потеряли Ухова, Мозгова, Кулагина-старшего, Шведа… Это было сложно воспринять. Но в какой-то момент я выгнал из себя вопрос «За что это все?!». И понял – надо перестраиваться. Возвращаясь к тому, с чего начали – мне не стыдно за нашу работу. Глядя на Аргентину в финале, на Факундо Кампаццо (вот кто настоящий MVP турнира, а его нет даже в символической пятерке!), я понимал – они не делают ничего такого, чтобы мы в оптимальном составе не могли с ними справиться.

«ВСЕ РЕБЯТА ГОРЕЛИ ИГРОЙ»

– К команде у вас вопросов нет. Есть ли вопросы к конкретным игрокам?

– Все на этом турнире превзошли уровень своей игры в клубах и свою роль в них. Но, учитывая эту роль, было сложно рассчитывать, что, получив свободу действий, они по-настоящему выстрелят. Особенно это касается игроков, которые действуют без мяча – им было сложно засверкать в отсутствие созидателей. Я всем благодарен за то, как они работали на тренировках. Как поддерживали атмосферу в команде. Это касается всех – даже тех, кто не получил столько времени, сколько хотел. Все старались, выкладывались. Да, у кого-то не получилось. Но все горели игрой.

– Есть конкретные причины такого результата?

– Часть я уже назвал выше. Плюс надо помнить, что, например, Кулагин и Карасев в предыдущем сезоне почти по полгода пропустили из-за травм. Миша еще и операцию перенес. Когда в Италии в товарищеском матче он получил повреждение, пусть не серьезное, это психологически на него подействовало. Вернулся страх, с которым не так просто справиться. Мы даже не были уверены, что повезем его в Китай. Но все же взяли. И предоставили шанс в Нинбо в контрольной встрече с Аргентиной собственноручно проиграть весь матч… Он ведь реально привез в наше кольцо 9 очков за 90 секунд! Тем не менее, на чемпионате Кулагин местами выглядел очень здорово. Просто был нестабилен.

– Карасев?

– Это боль… Обидно, что он не сыграл так, как мог. Тут деликатная история… Знаете, я обожаю таланты. Помню, как впервые встретил Шведа. Леше было 17 лет, я возглавлял в ЦСКА молодежку, и его сестра попросила его посмотреть. Я глянул, обалдел и сказал: «Вау! Его надо брать!». С Карасевым – та же история. У него есть божий дар. И мне жаль, что в последний сезон – может, даже чуть больше – он не проявляет его полностью. И что я сам не смог раскрыть талант Сережи в сборной. Но я верю, что он может вернуться на прежний уровень. И даже стать лучше. Тут важно, чтобы он привел себя в форму. Чтобы физика была идеальной. Над этим ему надо работать.

– Никто не ожидал увидеть в финальной заявке Григория Мотовилова и Андрея Сопина. Они ведь даже не из Лиги ВТБ! Полученный опыт даст толчок их развитию?

– Даст в любом случае, а особенно – если они будут сильно этого хотеть. Подобные турниры всем дают очень многое. Даже таким ветеранам, как Виталий Фридзон. Что говорить о молодых ребятах? У них есть талант и есть потенциал. Теперь у них больше шансов раскрыть его в полной мере.

– Вы ведь тоже поначалу не думали, что повезете их в Китай?

– Сопина изначально даже на сбор не оставили. Правда, я сразу сказал: «Ты далеко не уезжай, можешь понадобиться». Первый день тренировок основного состава мы провели без него. Но тут «отсеялся» Дима Кулагин, и я вызвал Андрея.

– Оцените их выступление на чемпионате мира?

– Отталкиваясь от того, как ребята играли в товарищеских встречах, мы могли ожидать от них большего. Но их в определенной степени прибило то давление, которое испытываешь на столь крупном турнире. Пусть Мотовилов и говорил, что наслаждается каждой минутой, думаю, в тот момент он до конца не осознал, не прочувствовал, что его ждет на самом деле. В конечном счете, ни ему, ни Андрею не удалось в полной мере использовать все свои шансы. Но мы так работаем – на завышенных ожиданиях. И от команды, и от конкретных игроков. В любом случае здорово, что появились два молодых игрока, которые способны развиваться. И быть полезными сборной на годы вперед.

«ФМБА ДЛЯ НАС – ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК»

– Что касается травм, «выкосивших» большинство наших лидеров – ни по одной из них у вас сомнений не возникло?

– Это хороший вопрос! Знаете, в работе со сборной есть много нюансов. И возникают разные ситуации. Так вот, ситуация, в которой ФМБА (Федеральное медико-биологические агентство, – Прим. ред.) является для нас не союзником, а главным соперником, просто рвет меня на части! Организация, которая, по идее должна помогать, которая заинтересована в успехе наших спортсменов, регулярно вставляет им палки в колеса и осложняет жизнь.

– Как именно?

– Тем, что не допускает игроков до соревнований. Причем тех игроков, которые прошли обследования у других врачей – в клубах, в сторонних учреждениях – и такой допуск там получили.

– Примеры?

– Полно! Три года назад Тимофей Мозгов подписал контракт с «Лейкерс» на 64 миллиона долларов. Представьте, как его там обследовали перед таким соглашением! А после прилетает в сборную – играть квалификацию на Евробаскет. За Россию. Бесплатно! И врачи ФМБА ему говорят: «Извини, дружок, у тебя с сердцем проблемы. Иди полечись». И все – он уже за нас играть не может. И никакие справки, выписки от американских врачей не помогли.

Перед самим Евробаскетом так же пытались не допустить Фридзона. Потом, перед сентябрьским окном в квалификации ЧМ, отцепили Зубкова. Из-за отслоения сетчатки глаза. Впоследствии из-за такой же проблемы мы теряли еще и Бабурина, и Диму Кулагина! Да что за эпидемия такая? Вы много человек встречали с этим диагнозом? Я вот только этих троих-то и знаю. В итоге ты формируешь состав, готовишь список нужных игроков под конкретные задачи и цели, а потом внезапно их теряешь и вынужден все перестраивать на ходу. Не из-за очевидных травм. А по каким-то нелепым причинам.

– Но если правда есть проблемы со здоровьем…

– Я всегда говорю: «Если ты спортсмен, проснулся утром и у тебя ничего не болит – значит, ты умер». Серьезно – у нас что-то болит постоянно! И профессионального атлета нельзя обследовать по критериям обычного человека. Какие-то аномалии есть всегда. Конечно, никакой результат не стоит того, чтобы спортсмен угробил здоровье, карьеру, а может и жизнь. Разумеется, есть ситуации, когда надо только лечиться, а выступать и тренироваться нельзя. Но странно, когда медосмотр игроки проходят во многих местах, но не допускает их только ФМБА. Во многих случаях врачи могут идти на компромисс. Чего ФМБА не делает. Это не только баскетбола касается. Вспомните, как сноубордистка Алена Заварзина из-за недопуска к соревнованиям в итоге завершила карьеру…

– Из этой ситуации есть выход? Может, проходить обследование не в ФМБА?

– Этот вопрос поднимался и мной, и Андреем Кириленко (президентом РФБ, – Прим. ред.). Считаю, что эта ситуация требует решения. Пока введем правило – все обследования проходить минимум за два месяца до сборов. Чтобы либо было время исправить проблемы, либо заранее понимать, на кого мы не можем рассчитывать. И соответственно планировать работу.

«ОТБОР НА ИГРЫ – ЖЕСТКАЯ ИСТОРИЯ»

– Теперь ближайшая основная цель – олимпийская квалификация?

– Еще нас ждет начало отбора на чемпионат Европы. А летом, да – борьба за путевку на Игры. Мы знаем, когда она будет – 23-28 июня. Но не знаем ни где, ни с кем нам предстоит играть. В любом случае, квалификация – это жесткая история. Очень многое будет зависеть от везения – от жеребьевки, от места проведения турнира… Может, отправят нас в Латинскую Америку. Или в Азию.

– Второй вариант не так плох – Олимпиада ведь пройдет в Токио. Насколько сложно будет подготовить команду к двум пикам за такой короткий срок? Чтобы не только отобраться на Игры, если получится, но и потом там не провалиться?

– В баскетболе уже нет такого понятия, как пик. Ты всегда должен быть в форме. Да, какие-то вещи закладываются на подготовительных сборах, но там можно разве что подготовить себя к серьезным нагрузкам, чтобы избежать травм в первых матчах. А запастись «физикой» на весь сезон не сможешь никак. На год вперед не натренируешься.

– В любом случае, график получается жесткий…

– Я сам играл квалификацию к Олимпиаде – в 1992 году. Был европейский отбор. И это действительно было жестоко! Мы вымотались больше, чем после в самой Барселоне. Видимо, что-то подобное ожидает сейчас.

– Не обидно, что та же Нигерия уже обеспечила себе путевку в Токио, а вы – нет. Хотя в Китае выступили лучше.

– Обиды нет. Есть некоторое непонимание. Скажем, в фехтовании если команда, получившая квоту от континента – допустим, от Африки – не входит в топ-16 в мировом рейтинге, ее путевка переходит той сборной, которая туда входит. Ладно Нигерия, но место Ирана, который на ЧМ занял 23-е место, но тоже отобрался на Олимпиаду, действительно вызывает вопросы. Почему так? Хотя я давно научился не сильно реагировать на то, что не могу изменить. Какие условия есть, в тех мы и существуем.

– Сейчас у вас небольшой отпуск?

– Тренер – такая профессия, что ты постоянно в работе. Но да, у меня нет клуба, так что сейчас появилось чуть больше свободного времени.

– Может, выберетесь покататься на любимых горных лыжах?

– Почему нет? Рвануть, что ли, в Чили… Там ведь есть снег.

– Сейчас, вроде, весна начинается.

– Ничего. Я знаю места, где и сейчас кататься можно.