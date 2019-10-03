Наши желто-синие сильнее. «Химки» обыграли «Маккаби»

СТАРТ ВПОЛНОГИ

Мы ждали? Мы дождались! Вот этого всего – красочных шоу на аренах. И напряженных матчей. И схваток лучших баскетболистов Европы… Новый сезон Евролиги открылся, причем в этот раз в нем примут участие сразу три наших клуба. ЦСКА и «Зенит» начнут в пятницу. «Химки» - они свой первый матч успели провести в четверг. Против других известных «желто-синих». Но не из Подмосковья. А из Израиля. Конкретно – с «Маккаби». На «Арене Мытищи».

Мы, задержав дыхание, следили за обновлениями клубов. Наблюдали за тем, как меняется ЦСКА. И как резко усиляются «Химки», собравшие действительно звездный состав. Переманившие к себе Сергея Карасева. Забравшие Тимофея Мозгова. Подписавшие Дайриса Бертанса и Джереми Эванса. А кроме них – Стефана Йовича, Девина Букера, Йонаса Жеребко… И продлившие Яниса Тимму. А главное – Рисама Куртинайтиса!

- Будем честны – у «Химок» собрался чемпионский состав! – признался наш эксперт Владимир Гомельский. – И я прямо сейчас, сидя в Москве, уже вижу их в Кельне – в «Финале четырех» в этом сезоне.

Тут надо понимать, что у химчан остался Энтони Гилл. И Алексей Швед – лучший скорер Европы последних трех лет, которому только травмы мешают выступать стабильно и много. Может, поэтому портал Eurohoops поместил россиянина лишь на 17-е место в списке лучших игроков Евролиги? Другого объяснения нет. И, кстати, Алексей мог бы обидеться. Да и обиделся, похоже. Ну, судя по тому, как он сыграл с «Маккаби»…

А он сыграл-то ярко! И эффектно!

«Маккаби» тоже сильно обновился. Им не хватило двух побед до выхода в плей-офф в прошлом сезоне. В клубе сделали выводы. И тоже поработали на рынке. Из НБА взяли Омри Касспи (единственный израильтянин в сильнейшей лиге мира… был). Успели подписать Оттело Хантера из ЦСКА. И еще нескольких серьезных игроков – не слишком известных в России, но способных усилить «Маккаби» (Тайлер Дорси, Куинси Эйси, Нэйт Уолтерс, Сэнди Коэн). При этом сохранили прежних лидеров. В первую очередь – Скотти Уилбекина. А заодно – Тайрика Блэка. В бригаде Янниса Сферопулоса, как кажется, теперь полно парней, способных побороться за плей-офф. Но все равно… «Химки» в нынешнем виде на порядок сильнее!

ЗАЛПЫ ШВЕДА И ШВЕДА

Правда, звездный состав желтых-синих (наших, а не «Маккаби»), пока работает не в полном комплекте. Из-за старой проблемы с коленом на площадке не видно Тимофея Мозгова (его возвращение ожидается к новому году). Из-за различных травм на время выбыли и Карасев, и Бертанс. Да и участие в первом матче Шведа долгое время было под вопросом – из-за болей в стопе он пропустил и недавний ЧМ, и первый матч «Химок» в сезоне (в Единой лиге ВТБ, против «Зелены Гуры»).

Как оказалось, справиться с «Маккаби» получится и вполноги… Вот вам глубокая ротация команды!

Это при том, что в стартовой заявке «Химок» нашлось всего 11 парней. И поначалу не пошло у Шведа (три трешки мимо). И у Йовича. И у Жеребко.

Зато как расстарался Тимма, пуляющий из-за дуги почти без промаха! И Гилл с Букером хороши на подборах. И Сергей Моня – ветеран и капитан – удачно входит в игру на замене, с толком используя две дальние попытки… Пусть гости стараются, но хозяева все равно – хоть в меньшинстве, хоть без нескольких ключевых персон ростера – успевают получить преимущество, заканчивая стартовую четверть «плюс 3» - 24:21. И увеличивая свое превосходство к большому перерыву матча – 48:40.

«Маккаби» делает все возможное, чтобы спасти ситуацию. Пускается в погоню – усилиями Блэка и Касспи. Но стоит заработать «пушке» Шведа (несколько точных дальних выстрелов подряд, плюс много-много-много штрафных), как меткость налаживают и Гилл, и Жеребко. К экватору финальной четверти все кончено – хозяева ведут «плюс 15». «Маккаби» упрется (да и «Химки», признаем, расслабятся) – затащит матч в концовку. Но изменить итог не сможет.

Первый матч Евролиги обернется победой российского клуба. Как было бы шикарно, чтобы и последний матч закончился с тем же итогом!

СТАТИСТИКА

ЕВРОЛИГА

Регулярный чемпионат. 1-й тур

Химки (Россия) – Маккаби (Израиль) – 89:83 (24:21, 24:19, 27:21, 14:22).

Химки: Швед (22), Гилл (18), Тимма (17), Жеребко (14). Маккаби: Блэк (17), Касспи (13), Хантер (11), Брайант (10).