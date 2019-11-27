В Токио – через Сплит. Россия узнала соперников по олимпийской квалификации

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24 участника квалификации, которая пройдет 23-28 июня будущего года (то есть, непосредственно перед Играми в Токио), определялись по результатам недавнего чемпионата мира и рейтингу ФИБА. Перед жеребьевкой команды – опять же, в соответствии с рейтингом - распределили по шести «корзинам», и сборная России последней заскочила в самый элитный, первый квартет «посева». Таким образом, наши заранее обезопасили себя от встречи с Сербией, Литвой и Грецией.

Корзина 1: Сербия, Греция, Литва, Россия

Корзина 2: Чехия, Бразилия, Италия, Польша

Корзина 3: Хорватия, Турция, Словения, Пуэрто-Рико

Корзина 4: Германия, Доминиканская республика, Венесуэла, Канада

Корзина 5: Новая Зеландия, Мексика, Китай, Корея

Корзина 6: Ангола, Тунис, Сенегал, Уругвай

ЧТО ЛУЧШЕ – КАНАДА ИЛИ ХОРВАТИЯ?

В середине ноября были названы хозяева квалификационных турниров: их примут Белград, Каунас, Сплит и канадская Виктория. Соответственно, сегодняшний жребий мог отправить нашу команду либо в Хорватию, либо в Северную Америку.

Первый вариант выглядел предпочтительнее. Во-первых, у канадцев больше игроков НБА. На ЧМ-2019 из них мало кто приехал, но по олимпийскому случаю интерес к национальной команде точно будет выше. Например, о своей готовности сыграть за сборную уже заявил плеймейкер «Денвер Наггетс» Джамал Мюррэй, набирающий в этом сезоне под 20 очков за матч. У хорватов же, при всей их отменной «школе», и звезд поменьше, и знаем мы их куда лучше. Два года назад громили в плей-офф чемпионата Европы с разницей «+23».

Во-вторых, перспектива мотаться будущим летом сначала в Канаду, а затем в Японию, нехороша с точки зрения акклиматизации. Ну, и в-третьих, хотелось получить из четверной «корзины» соперника послабей – не из Северной Америки, а из центральной или южной. Во второй же, хорватской «корзине» проходных вариантов особо не просматривалось.

ТЕСТОВОЕ ВЕЗЕНИЕ

Напомню схему каждого из четырех квалификационных турниров. Сначала две группы по три сборных, затем полуфиналы крест-накрест (первое место со вторым и наоборот) и, наконец, финал, победитель которого получает путевку в Токио. Было заранее оговорено, что на групповой стадии Россия (как и остальные команды с наивысшим «посевом») сыграет с представителями четвертой и пятой «корзин». Плюс еще несколько мелких ограничений - например, не больше трех европейских сборных в каждой шестерке.

Чтобы наглядней объяснить процедуру жеребьевки, ФИБА разместила на своем сайте специальный ролик, и результат этого тестового жребия получился для российской команды почти идеальным! Нас отправили в Сплит, дали в группе Венесуэлу и Корею, а в потенциальные соперники по плей-офф помимо хорватов назначили Анголу с Бразилией. Ей-богу, прям слюна потекла. Эх, если б так все вышло на самом деле…

РЕАЛЬНОЕ НЕВЕЗЕНИЕ

Хотя почти так и вышло – только не совсем. Испанец Хорхе Гарбахоса, будучи игроком, доставивший нашим баскетболистам массу неприятностей как в клубах, так и в своей сборной, доставал сегодня шары из чаш и действительно отправил Россию в хорватский Сплит, но потом заупрямился в плане нашего дальнейшего везения. Из четвертой «корзины» он извлек единственный остававшийся там плохой вариант: сборная Германии. Да, у них уже нет Новицки, но все равно - если сравнивать немцев с упомянутыми выше Венесуэлой или Доминиканой, то они на порядок опаснее.

В скрестной группе все вышло «по плану»: Хорватия и Бразилия. А наш дармовой «репетиционный набор» из корейцев с венесуэльцами достался сборной Литвы. Вот ведь халявщики, а… Ну как не стыдно?

Ну, а теперь серьезно, по факту. Что у нас за квалификационный турнир?

Мексика с Тунисом - сразу досвидос, они тут ни при чем. Остаются четыре претендента на одно олимпийское место: мы, хорваты дома, немцы и бразильцы. Х-м…

А знаете, что… Все равно должен быть финал Хорватия – Россия! Пусть он и будет вдвойне сложным - потому, что «там». Я уже давно считаю югославских баскетбольных болельщиков лучшими в мире, а хорватских – самыми грозными и злобными в бывшей Югославии. При нормальном составе (с Шведом, Мозговым и т.д.) преимущество по «игровому номиналу» должно быть у нас. Но там сто процентов будет жуткий орущий «котел».

Справимся или нет? Кто знает…

Результаты жеребьевки квалификационных олимпийских турниров

Сплит (Хорватия). Группа А: Россия, Германия, Мексика. Группа В: Бразилия, Хорватия, Тунис.

Виктория (Канада). Группа А: Греция, Канада, Китай. Группа В: Чехия, Турция, Уругвай.

Белград (Сербия). Группа А: Сербия, Доминиканская республика, Новая Зеландия. Группа В: Италия, Пуэрто-Рико, Сенегал.

Каунас (Литва). Группа А: Литва, Венесусэла, Корея. Группа В: Польша, Словения, Ангола.

Остается напомнить восемь мужских команд (женской сборной России в Токио точно не будет), уже отобравшихся на Игры: Испания, Франция, Аргентина, США, Австралия, Нигерия, Иран, Япония. Ну, и не надо забывать про «фактор WADA», по идее способный обратить олимпийские надежды наших баскетболистов в пыль. Хотя на мой взгляд дело тут все-таки обойдется нейтральным статусом без флага и гимна. Не думаю, что у подопечных Сергея Базаревича возникнут проблемы с допуском в Токио. А даже если кого-то и отцепят (с них, как известно, станется) - так что ж, заменим.