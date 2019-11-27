В Токио – через Сплит. Россия узнала соперников по олимпийской квалификации

24 участника квалификации, которая пройдет 23-28 июня будущего года (то есть, непосредственно перед Играми в Токио), определялись по результатам недавнего чемпионата мира и рейтингу ФИБА. Перед жеребьевкой команды – опять же, в соответствии с рейтингом - распределили по шести «корзинам», и сборная России последней заскочила в самый элитный, первый квартет «посева». Таким образом, наши заранее обезопасили себя от встречи с Сербией, Литвой и Грецией.
Корзина 1: Сербия, Греция, Литва, Россия
Корзина 2: Чехия, Бразилия, Италия, Польша
Корзина 3: Хорватия, Турция, Словения, Пуэрто-Рико
Корзина 4: Германия, Доминиканская республика, Венесуэла, Канада
Корзина 5: Новая Зеландия, Мексика, Китай, Корея
Корзина 6: Ангола, Тунис, Сенегал, Уругвай
В середине ноября были названы хозяева квалификационных турниров: их примут Белград, Каунас, Сплит и канадская Виктория. Соответственно, сегодняшний жребий мог отправить нашу команду либо в Хорватию, либо в Северную Америку.
Первый вариант выглядел предпочтительнее. Во-первых, у канадцев больше игроков НБА. На ЧМ-2019 из них мало кто приехал, но по олимпийскому случаю интерес к национальной команде точно будет выше. Например, о своей готовности сыграть за сборную уже заявил плеймейкер «Денвер Наггетс» Джамал Мюррэй, набирающий в этом сезоне под 20 очков за матч. У хорватов же, при всей их отменной «школе», и звезд поменьше, и знаем мы их куда лучше. Два года назад громили в плей-офф чемпионата Европы с разницей «+23».
Во-вторых, перспектива мотаться будущим летом сначала в Канаду, а затем в Японию, нехороша с точки зрения акклиматизации. Ну, и в-третьих, хотелось получить из четверной «корзины» соперника послабей – не из Северной Америки, а из центральной или южной. Во второй же, хорватской «корзине» проходных вариантов особо не просматривалось.
Напомню схему каждого из четырех квалификационных турниров. Сначала две группы по три сборных, затем полуфиналы крест-накрест (первое место со вторым и наоборот) и, наконец, финал, победитель которого получает путевку в Токио. Было заранее оговорено, что на групповой стадии Россия (как и остальные команды с наивысшим «посевом») сыграет с представителями четвертой и пятой «корзин». Плюс еще несколько мелких ограничений - например, не больше трех европейских сборных в каждой шестерке.
Чтобы наглядней объяснить процедуру жеребьевки, ФИБА разместила на своем сайте специальный ролик, и результат этого тестового жребия получился для российской команды почти идеальным! Нас отправили в Сплит, дали в группе Венесуэлу и Корею, а в потенциальные соперники по плей-офф помимо хорватов назначили Анголу с Бразилией. Ей-богу, прям слюна потекла. Эх, если б так все вышло на самом деле…
Хотя почти так и вышло – только не совсем. Испанец Хорхе Гарбахоса, будучи игроком, доставивший нашим баскетболистам массу неприятностей как в клубах, так и в своей сборной, доставал сегодня шары из чаш и действительно отправил Россию в хорватский Сплит, но потом заупрямился в плане нашего дальнейшего везения. Из четвертой «корзины» он извлек единственный остававшийся там плохой вариант: сборная Германии. Да, у них уже нет Новицки, но все равно - если сравнивать немцев с упомянутыми выше Венесуэлой или Доминиканой, то они на порядок опаснее.
В скрестной группе все вышло «по плану»: Хорватия и Бразилия. А наш дармовой «репетиционный набор» из корейцев с венесуэльцами достался сборной Литвы. Вот ведь халявщики, а… Ну как не стыдно?
Ну, а теперь серьезно, по факту. Что у нас за квалификационный турнир?
Мексика с Тунисом - сразу досвидос, они тут ни при чем. Остаются четыре претендента на одно олимпийское место: мы, хорваты дома, немцы и бразильцы. Х-м…
А знаете, что… Все равно должен быть финал Хорватия – Россия! Пусть он и будет вдвойне сложным - потому, что «там». Я уже давно считаю югославских баскетбольных болельщиков лучшими в мире, а хорватских – самыми грозными и злобными в бывшей Югославии. При нормальном составе (с Шведом, Мозговым и т.д.) преимущество по «игровому номиналу» должно быть у нас. Но там сто процентов будет жуткий орущий «котел».
Справимся или нет? Кто знает…
Результаты жеребьевки квалификационных олимпийских турниров
Сплит (Хорватия). Группа А: Россия, Германия, Мексика. Группа В: Бразилия, Хорватия, Тунис.
Виктория (Канада). Группа А: Греция, Канада, Китай. Группа В: Чехия, Турция, Уругвай.
Белград (Сербия). Группа А: Сербия, Доминиканская республика, Новая Зеландия. Группа В: Италия, Пуэрто-Рико, Сенегал.
Каунас (Литва). Группа А: Литва, Венесусэла, Корея. Группа В: Польша, Словения, Ангола.
Остается напомнить восемь мужских команд (женской сборной России в Токио точно не будет), уже отобравшихся на Игры: Испания, Франция, Аргентина, США, Австралия, Нигерия, Иран, Япония. Ну, и не надо забывать про «фактор WADA», по идее способный обратить олимпийские надежды наших баскетболистов в пыль. Хотя на мой взгляд дело тут все-таки обойдется нейтральным статусом без флага и гимна. Не думаю, что у подопечных Сергея Базаревича возникнут проблемы с допуском в Токио. А даже если кого-то и отцепят (с них, как известно, станется) - так что ж, заменим.