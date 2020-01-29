Римас Куртинайтис: В последнем матче с ЦСКА у нас было больше энергии - Советский спорт
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29 января 2020 20:20БаскетболИванова Дарья

Римас Куртинайтис: В последнем матче с ЦСКА у нас было больше энергии

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис – о неудачах в январе и настрое на матч с ЦСКА в Евролиге.

- «Химки» в январе успели обыграть ЦСКА и «Реал», но проиграли четыре матча в Евролиге. Это небольшой спад или уже кризис?
- Ну, мы планировали провести месяц иначе. Упустили очень нужные победы в паре домашних матчей. Выигрыши чередуются сейчас с поражениями ― где-то 50 на 50. Дальше у нас плотный календарь игр, с хорошими командами на выезде. И эти две недели у нас сложные. Но трудность сейчас даже не в календаре. Самая большая проблема ― травмы. Неожиданно мы потеряли двух важных игроков. Джереми Эванс повредил лодыжку. Энтони Гилл получил удар в голову в игре с «Басконией». Эванс ― ключевой игрок, который закрывал все «дырки» в защите, отлично накрывал соперника. И без него нам сложно. Правда, Гилл уже восстановился. Радует, что также подтянулся Швед, пропустивший матч с «Эфесом» из-за болезни. Однако есть еще пара игроков, участие в игре которых остается под вопросом.

- Десятников будет завтра в составе?
- Наверняка будет.

- Есть ли еще какие-то сложности? В том числе из-за плотного календаря?
- За девять дней мы должны сыграть четыре матча, а у нас недостаток игроков. Но такое случается, ничего не поделаешь. Причем, не только у нас. Мы следим за всеми клубами Евролиги. Например, мы видим, что происходит с «Зенитом», с той же «Басконией» или «Фенербахче». Все клубы имеют свои проблемы и должны с ними справляться, пока выбывшие баскетболисты восстанавливаются. Некоторые команды не ждут возвращения травмированных в строй, подписывая новичков. Нам свежие силы также нужны, но найти игроков в середине сезона очень сложно. Одним словом, много проблем не баскетбольного плана. Сама игра у нас в порядке.

- Команда уже играла с ЦСКА в январе и одержала уверенную победу. Не усыпит ли этот прошлый успех вашу бдительность?
- Эта игра уже прошла. А каждый матч складывается по-новому. За свою карьеру игрока и тренера я заметил какую вещь: иногда при потере ключевых игроков, команда находит в себе силы, собирается и играет лучше. Но это, скорее, исключение, нежели правило. Конечно, играть лучше с самым сильным составом. Не хочу гадать, мы готовимся и сдаваться не намерены. К тому же, в ЦСКА ситуация не лучше - у них также есть серьезные потери. Для россиян в нашем составе, например Вяльцева, Шведа, Зайцева, противостояние с ЦСКА имеет особое значение. Надеюсь, они и в этот раз прочувствуют важность игры и покажут достойный результат.

- Что сейчас думаете о ЦСКА?
- Армейцы всегда играют в полную силу - и в Лиге ВТБ, и в Евролиге. Хотя во втором турнире они выглядят, на мой взгляд, увереннее. Очень хорошая команда и тренер. Не даром они чемпионы Евролиги.

Бороться с ними всегда интересно. Да, нам будет сложно. Но каждая игра с армейцами имеет индивидуальный сценарий. В прошлый раз мы играли против них хорошо, у нас было больше энергии. Может быть, по этому показателю армейцы нам уступали.

- С появлением кубинца Ховарда Сант-Роса ЦСКА как-то изменился? Что он добавил армейцам?
- Он дает им энергию, разнообразие. Но до Клайберна ему далеко. Однако свою часть работы Сант-Рос выполняет. Я думаю, это хороший игрок. Если тренер его взял, значит, видит в нем потенциал.

- Как добиваться преимущества в подборах мяча?
- Для борьбы под кольцом рост и сила имеет не самое большое значение. Тут важнее энергия, настрой, желание. Игроки должны помнить, что подбор ― одна из самых важных вещей в баскетболе. Владение ― это крайне важно. Если мы хотим выигрывать в этом компоненте, мы должны бороться за каждый мяч. Надеюсь, мне удастся настроить команду.

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