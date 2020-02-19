Сборная едет в Неаполь, а Швед - в Милан. Начинается отбор на ЧЕ-2021 - Советский спорт
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19 февраля 2020 19:28БаскетболТигай Лев

Сборная едет в Неаполь, а Швед - в Милан. Начинается отбор на ЧЕ-2021

В четверг Россия стартует в отборочном турнире чемпионата Европы матчем против итальянцев. В составе у наших много потерь - из-за пересечений с календарем Евролиги.

20 февраля, через 15 минут после стартового свистка в матче Италия - Россия Алексей Швед тоже начнет игру на Апеннинах - только не на юге страны, а на севере: его «Химкам» предстоит важный поединок с «Миланом», замыкающим зону плей-офф в таблице регулярного чемпионата Евролиги и на одну победу опережающим подмосковный клуб.

У ЦСКА с «Зенитом» - свои турнирные задачи. Плюс в каждой из трех команд, представляющих Россию в главном еврокубке, много травмированных, и каждый здоровый баскетболист на счету. В итоге «добро» на отъезд в сборную получил только армеец Михаил Кулагин, которому оно тоже не пригодилось из-за свежей травмы бедра. Единственный игрок Евролиги, на помощь которого еще надеется главный тренер сборной Сергей Базаревич, это форвард «Зенита» Андрей Зубков - и не в Италии, а в воскресенье в Перми, где наши будут принимать македонцев.

Сейчас же из 16 человек, которые есть в распоряжении у Базаревича, полноценными игроками «основы» сборной можно назвать всего двоих: Виталия Фридзона и старшего из братьев Кулагиных - Дмитрия. Еще четверо имеют опыт выступлений за страну на прошлогоднем чемпионате мира, но туда они попали тоже во многом из-за кадровых потерь российской команды. Взять хоть разыгрывающих Григория Мотовилова и Андрея Сопина, которых до ЧМ-2019 толком никто не знал.

Впрочем, у наших соперников ситуация не лучше. Из итальянцев, вызванных нынче в сборную, на том же первенстве планеты в Китае отметился только скромный Амедео Тесситори из «Бенеттона», проводивший там на площадке меньше десяти минут в среднем за матч. Про Эстонию с Македонией, также попавших в нашу группу, и говорить нечего, в их составах широкой публике известны разве что братья-ветераны Стояновски.

Формула у отборочного турнира вполне щадящая. Италии, как одной из четырех стран-хозяев ЧЕ (наряду с Германией, Чехией и Грузией), место в финальном турнире гарантировано заранее, а три остальных команды группы «В» разыграют между собой еще две путевки. То есть, чтобы пролететь мимо чемпионата Европы, наши должны оказаться в итоговой таблице ниже и Македонии, и Эстонии (результаты матчей с Италией тоже будут учитываться наравне с прочими), во что, при всех наших трудностях с игроками Евролиги, верится с большим трудом.

Кому тогда вообще нужен такой отбор? Извините, но вопрос не по адресу - это не ко мне, а к ФИБА. Тем более, что абсурдность нынешней системы турниров сборных мы с вами на страницах «Советского спорта» обсуждали-констатировали уже не раз. Чего опять толочь в ступе одну и ту же воду? И потом, хуже от каких-никаких дополнительных матчей сборной все равно никому не будет. Соберется в пермском «Молоте» народ, покричат-поболеют, чем плохо?

Ну, и выиграть, конечно, не мешало бы. Даже в таком составе.

СИСТЕМА ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА ЧЕ-2021

Группа А. Испания, Польша, Израиль, Румыния
Группа В. Россия, Италия, Македония, Эстония
Группа С. Литва, Чехия, Бельгия, Дания
Группа D. Турция, Хорватия, Швеция, Голландия
Группа Е. Сербия, Финляндия, Грузия, Швейцария
Группа F. Словения, Украина, Венгрия, Австрия
Группа G. Франция, Германия, Черногория, Великобритания
Группа Н. Греция, Латвия, Босния, Болгария

Игры проходят в два круга. Из тех групп, где есть страны-организаторы ЧЕ - Италия, Германия, Чехия и Грузия, в финальный турнир выходят по две лучших команды помимо хозяев чемпионата, из остальных групп - по три лучших команды. Всего на ЧЕ-2021 сыграют 32 сборные.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ

20.02.2020. Неаполь. 22.30 (мск). Италия - Россия
23.02.2020. Пермь. 18.00. Россия - Македония
27.11.2020. Эстония - Россия
30.11.2020. Россия - Италия
18.02.2021. Македония - Россия
21.02.2021. Россия - Эстония

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ В ЕВРОЛИГЕ

20.02. Зенит – Альба, Милан – Химки
21.02. Црвена Звезда – ЦСКА
27.02. ЦСКА – Барселона, Зенит – Бавария
28.02. Химки - Виллербанн

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ДВЕ ПЕРВЫЕ ИГРЫ В ГРУППЕ «В»

Защитники: Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Григорий Мотовилов (все - «Локомотив-Кубань»), Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба - «Нижний Новгород»), Андрей Сопин (МБА), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров («Енисей»)

Форварды: Павел Антипов, Антон Астапкович (оба – «Нижний Новгород»), Евгений Валиев («Парма»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Никита Михайловский («Автодор»), Никита Балашов («Восток-65»)

Центровые: Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС)

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