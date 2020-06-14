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Почему 150 звезд НБА готовы послать лигу с рестартом куда подальше, а игроки НХЛ покорно молчат
14 июня 13:00
автор: Славин Виталий

Почему 150 звезд НБА готовы послать лигу с рестартом куда подальше, а игроки НХЛ покорно молчат

Виталий Славин объясняет, почему в НБА игроки могут оказывать влияние на владельцев, а в НХЛ – нет.

Говорят, денег не бывает много. Еще как бывает! Шуре Балаганову для полного счастья хватило 6400 рублей. Его патрон Бендер удовлетворился миллионом. Более привередливые звезды НБА, как на днях выяснилось, готовы всех послать, если на личный счет в год падает хотя бы пять миллионов баксов.

Ну а как еще трактовать вовсю готовящееся в Северной Америке восстание работников корзины и мяча под предводительством Кайри Ирвинга. Плеймейкер «Бруклин Нетс» организует движение против возобновления сезона НБА. Есть инсайд, что более 150 игроков готовы поддержать заговор против владельцев клубов. Те уже договорились о рестарте чемпионата 30 июля, причем все матчи пройдут в Орландо, штат Флорида. До 14 августа 22 команды из 30 добьют регулярку. 17-го приступят к плей-офф. 31 августа – 13 сентября – полуфиналы конференций. 15 – 28 сентября – финалы Запада и Востока. С 30 сентября – финал плей-офф. Все игры без зрителей.

Какие же официальные возражения у бунтовщиков, которым по факту деньги, получается, не нужны? Ибо, как уже открестилась от кровопролития НБА, дисквалифицировать отказников лига не намерена: просто им ничего не заплатят за пропущенные матчи.

1) Повстанцы опасаются жить в одном кампусе в период пандемии.
2) Не считают возможным играть на фоне протестного движения в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
3) Не довольны тем, что решение о перезапуске сезона принято без учета мнения игроков.

Согласитесь, смешные причины. По крайней мере для 99 процентов населения планеты Земля. Ибо большинство из них за всю свою жизнь не заработают тех денег, от которых по своей воле отказываются темнокожие светила НБА.

Конечно, я могу ошибаться, поэтому уточняю – это чисто лично мое мнение, а именно: в НБА слишком высокие зарплаты. Однако у этой констатации есть обоснование. При этом, подчеркиваю, отнюдь не считаю эти астрономические гонорары незаслуженными. Профессиональный спорт в Северной Америке, в отличие от так называемых профи в России, ни цента не высасывает из госбюджетов США и Канады. Наоборот, пополняет их миллиардами долларов через всевозможные налоги.

Все познается в сравнении. Вы слышали, чтобы в НХЛ кто-то протестовал против доигровки сезона? Я – нет. Более того, игроки уже едва копытом не бьют в ожидании кубковых битв после затянувшегося до неприличия простоя с 12 марта. К слову, в субботу объявили, что одним из двух городов, который примет пульки плей-ин и плей-офф, будет Лас-Вегас.

Хоккеистам чужды сантименты. Ребята в основном брутальные, правильные. Что думают, то и говорят. А потому не скрывают, что хотят непременно доиграть сезон, чтоб не остаться на бобах в следующем. Ведь основной заработок у владельцев клубов во время двухмесячного Кубка Стэнли – все контракты закрываются с окончанием регулярки.

Так случилось и на сей раз – деньги игрокам за этот сезон уже полностью выплачены. Они могли бы послать хозяев с их плей-ин и плей-офф куда подальше, если бы не коллективное соглашение между профсоюзом и лигой, по которому доходы НХЛ делятся между владельцами клубов и игроками в пропорции 50 на 50. Ясно, что свой нынешний недобор лига переложит на плечи игроков в следующем чемпионате. Тогда эскроу вырастет в разы и, вполне возможно, достигнет 25-35 процентов от контрактов. А значит, на руки от своих виртуальных миллионов хоккеисты получат в лучшем случае 20–30 процентов. Потому они, находясь по факту в одной лодке с работодателями, хотят к всеобщему одобрямсу, естественно, выжать из этого сезона все, что только возможно в период пандемии.

Жгучее желание шайбистов сделать это вам станет еще понятнее после простейшей процедуры: сопоставления топ-контрактов в НБА и НХЛ. В это невозможно поверить, но больше самого высокооплачиваемого хоккеиста планеты Коннора Макдэвида, оклад которого в «Эдмонтоне» 12,5 млн долларов за сезон, зарабатывает почти сотня баскетболистов?! Сотня!

Итак, первая десятка богачей в НБА и НХЛ ($ млн в год).

1Стефен Карри (Голден Стейт) – 40,231Коннор Макдэвид (Эдмонтон) – 12,52Крис Пол (Оклахома) – 38,506Артемий Панарин (Рейнджерс) – 11,6433Расселл Уэстбрук (Хьюстон) – 38,506Остон Метьюз (Торонто) – 11,6344Джеймс Харден (Хьюстон) – 38,199Эрик Карлссон (Сан-Хосе) – 11,55Кевин Дюрант (Бруклин Нетс) – 38,199Джон Таварес (Торонто) – 116Джон Уолл (Вашингтон) – 38,199Дрю Даути (Лос-Анджелес) – 117Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) – 37,437Митчелл Марнер (Торонто) – 10,8938Кайл Лоури (Торонто) – 34,996Кори Прайс (Монреаль) – 10,59Блейк Гриффин (Детройт) – 34,45Патрик Кейн (Чикаго) – 10,510Пол Джордж (Лос-Анджелес Клипперс) – 33,006Джонатан Тейвз (Чикаго) – 10,5

Как вам цифирь? Нормально? Сейчас еще насыплю. Держись, честной люд!

Как думаете, сколько человек в НБА имеют контракты на сумму более восьми миллионов за год? 140! Да. Вы не ослышались – 140! Чтоб вы ярче оценили размах банкета солнцеликих трудоголиков паркета, приведу количество их коллег аналогичной категории в НХЛ – 32.

И еще два забойных числа напоследок 468 и 1000. Столько игроков отметились хотя бы в одном матче этого сезона соответственно в НБА и НХЛ.

Ну и возвращаемся к детям лейтенанта Шмидта с их миллионом деревянных в чемодане. Смотрите, как все совпадает. Восстание Ирвинга готовы поддержать 150 игроков. Почти столько же, сколько получают 8+ млн за сезон. Это чистыми на руки около пяти миллионов, которые и были упомянуты в начале заметки. Таковых, которые давно заработали на безбедную жизнь себе и внукам, в НБА более трети. Но сколько им подобных в НХЛ? 32 из 1000. Легко подсчитать это 3,2 процента. В 10 раз меньше!

Вот и вся занимательная арифметика. Оттого хоккеисты молчат, а баскетболисты влегкую манкируют прямыми обязанностями, не опасаясь, что им за это что-то прилетит. Да и на фиг по большому счету им сдался этот летне-осенний плей-офф, если 270 действующих игроков НБА уже заработали более пяти миллионов долларов чистыми за карьеру!

Или вы, имея в кармане порядка 350 миллионов рублей, рвались бы в отпускную пору в душный офис с затаившимся внутри вирусом? Хотя, согласен, для кого-то типа покорителей Таймыра и это не деньги – так, на семечки где-нибудь на Лазурном берегу…

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