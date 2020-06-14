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Вирус расчистил России дорогу в Токио. Квалификация может пройти без игроков НБА
14 июня 14:00
автор: Тигай Лев

Вирус расчистил России дорогу в Токио. Квалификация может пройти без игроков НБА

Следующий сезон НБА начнется только в декабре. Успеют ли они закончить чемпионат до Олимпиады, а также до квалификационных турниров, где участвует наша сборная?

Заокеанская лига сейчас готовится к концовке сезона-2019/20, прерванного весной из-за эпидемии. Матчи возобновятся в конце июля, плей-офф завершится не позже середины октября и, поскольку российских игроков в НБА нынче нет, для нашего баскетбола это практического значения не имеет. Иное дело – чемпионат следующий, который собираются провести по обычной формуле, без сокращений. Ориентировочная дата старта уже объявлена: 1 декабря.

А нам-то что? спросите вы. Сам же только что написал, что из России там никого не осталось…

Зато остались баскетболисты многих других стран. В том числе тех, которым следующим летом предстоит Олимпиада в Токио, а еще раньше – квалификация перед этой Олимпиадой. Она назовет последних участников турнира в Японии, и в ней наша сборная играть как раз будет. То есть, речь идет о ее соперниках, теперь понимаете?

Места проведения и состав участников олимпийских квалификационных турниров (29 июня 4 июля 2021 года)

Сплит (Хорватия). Группа А Россия, Германия, Мексика, группа В Хорватия, Бразилия, Тунис
Каунас (Литва). Группа А Литва, Венесуэла, Корея, группа В Словения, Польша, Ангола
Белград (Сербия). Группа А Сербия, Новая Зеландия, Доминиканская республика, группа В Италия, Пуэрто-Рико, Сенегал
Виктория (Канада). Группа А Греция, Канада, Китай, группа В Турция, Чехия, Уругвай

Система турниров: в группах играют в один круг, по две команды выходят в плей-офф, в полуфиналах встречаются А1 (первое место в группе А) – В2 и В1 – А2, победители финалов каждого из четырех турниров выходят на Олипиаду.

Уже отобрались на Олимпиаду раньше: Испания, Франция, США, Аргентина, Австралия, Нигерия, Иран, Япония.

ПОХОЖЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ НБА НЕ ИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат НБА насчитывает примерно тысячу триста матчей и обычно продолжается восемь месяцев: шесть уходят на «регулярку», два – на четыре раунда плей-офф, по две недели на каждый. Там могут быть колебания в зависимости от продолжительности финальной серии, но до нее все планируется очень жестко. И в прошлом, и в позапрошлом сезонах финал начинался аккурат на 227-й день сезона, я проверял. Несложно подсчитать, что при декабрьском (вместо прежней середины октября) старте-2020, НБА может целиком сожрать июль-2021 хотя именно в этом месяце, 23-го числа, начнут играть в баскетбол в Токио.

В МОК и ФИБА сразу почуяли, каким керосином здесь пахнет. Сейчас они активно обсуждают данный вопрос с НБА, и американская лига, похоже, действительно готова идти навстречу уплотнить по мере сил свой календарь, чтобы не ставить под угрозу звездность олимпийского турнира. Президент МОК Томас Бах уже сделал на сей счет осторожное, но оптимистичное бла-бла-бла-заявление.

Но как же квалификация? Она-то стартует почти за месяц до Олимпиады, и нас с вами интересует в первую очередь.

Судя по всему, оглядываться на этот отбор НБА не собирается. А значит, составам российских конкурентов по турниру в Сплите грозят очень серьезные потери. Немцы с хорватами вообще чуть ли не «дублями» рискуют там сыграть!

Все баскетболисты из стран-участниц квалификационного турнира в Сплите, играющие в НБА

Германия 6

Хорватия 6

Бразилия – 3

Мексика – 1

Россия – 0

Тунис – 0

В – возраст, Р – рост, А – амплуа (1 – разыгрывающий, 2 – атакующий защитник, 3 – легкий форвард, 4 – мощный форвард, 5 – центровой), * минуты/очки в среднем за игру, ** последний официальный турнир в сборной (ЧМ – чемпионат мира-2019, ОЧМ – отбор на ЧМ-2019, ЧЕ – чемпионат Европы-2017, ОИ – Олимпиада-2016).

МИНУС ШАРИЧ, БОГДАНОВИЧ И ШРЕДЕР?

Понятно, что за год еще будет куча всяких обменов-переходов и многое изменится. Но, как видите, почти все в этом списке не сидят в НБА на дальних концах скамеек, а реально востребованы и играют, причем немало. А уж в своих национальных командах тем более. Что такое Хорватия (пусть и у себя дома) без Богдановича с Шаричем при том, что наша сборная и их громила с разницей «+23» в плей-офф последнего чемпионата Европы? Или Германия без Шредера, который до последнего бодался с Алексеем Шведом за звание лучшего снайпера того же ЧЕ-2017? Разве что бразильцам будет попроще их лидеры Барбоза, Нене, Уэртас и Варежао уже покинули НБА и доигрывают где придется, что, впрочем, тоже свидетельствует не в их пользу. Ну, а Тунис с Мексикой мы должны побеждать в любом случае, тут вопросов нет.

Так что диспозиция ясна. Не отпустить в НБА Алексея Шведа (если оттуда поступят серьезные предложения, РФБ впору оказывать «Химкам» финансовую помощь), пораньше закончить внутренний чемпионат (Единая лига ВТБ уже объявила, что хочет стартовать в сентябре) – и вперед. В Сплит, вышибать из ослабленных соперников заветную путевку в Токио.

Хотя есть еще одно весомое «но». Да, игроки лучших клубов НБА на олимпийскую квалификацию явно не успевают, зато как быть с «нелучшими»? Например, с теми, кто не попадет в тамошний плей-офф…

Давайте разбираться.

ТЕ, КТО ВЫЛЕТЯТ ПЕРВЫМИ, ЕЩЕ МОГУТ УСПЕТЬ В СПЛИТ

Чтобы не ставить под угрозу токийские Игры, НБА, видимо, постарается закончить сезон не в последних числах июля, а в первых недели на три раньше стандартного графика. Сделано это будет за счет упихивания календаря «регулярки», которая навскидку финиширует где-то на наши майские праздники. То есть, у баскетболистов, оставшихся вне плей-офф, вполне хватит времени, чтобы прийти в себя и присоединиться к своим сборным до квалификации. Как и у вылетевших в первом американском раунде, то есть, в 1/8. А вот дальше – это уже вряд ли. В лучшем случае, усталый вариант «с корабля на бал».

Выходит, следующим летом мы будем следить за заокеанско-баскетбольным плей-офф примерно так, как обычно следим за хоккейным перед ЧМ, только чуть иначе: желая не вылета нашим звездам, а, наоборот, побед звездам иностранным чтобы духу их в Сплите не было. Кстати, в урезанной концовке НБА-2019/20, куда из 30 команд допущены 22, примут участие все перечисленные выше немцы и пять из шести хорватов.

И еще. Профсоюз игроков НБА на днях заявил, что начало сезона 1 декабря его категорически не вдохновляет. Мол, хорошо бы подальше сдвинуть да подольше передохнуть.

Лично я двумя руками «за». Сдвигайте и отдыхайте сколько влезет только нам еще лучше сделаете.

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