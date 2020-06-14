Вирус расчистил России дорогу в Токио. Квалификация может пройти без игроков НБА

Заокеанская лига сейчас готовится к концовке сезона-2019/20, прерванного весной из-за эпидемии. Матчи возобновятся в конце июля, плей-офф завершится не позже середины октября и, поскольку российских игроков в НБА нынче нет, для нашего баскетбола это практического значения не имеет. Иное дело – чемпионат следующий, который собираются провести по обычной формуле, без сокращений. Ориентировочная дата старта уже объявлена: 1 декабря.

– А нам-то что? – спросите вы. – Сам же только что написал, что из России там никого не осталось…

Зато остались баскетболисты многих других стран. В том числе тех, которым следующим летом предстоит Олимпиада в Токио, а еще раньше – квалификация перед этой Олимпиадой. Она назовет последних участников турнира в Японии, и в ней наша сборная играть как раз будет. То есть, речь идет о ее соперниках, теперь понимаете?

Места проведения и состав участников олимпийских квалификационных турниров (29 июня – 4 июля 2021 года)

Сплит (Хорватия). Группа А – Россия, Германия, Мексика, группа В – Хорватия, Бразилия, Тунис

Каунас (Литва). Группа А – Литва, Венесуэла, Корея, группа В – Словения, Польша, Ангола

Белград (Сербия). Группа А – Сербия, Новая Зеландия, Доминиканская республика, группа В – Италия, Пуэрто-Рико, Сенегал

Виктория (Канада). Группа А – Греция, Канада, Китай, группа В – Турция, Чехия, Уругвай

Система турниров: в группах играют в один круг, по две команды выходят в плей-офф, в полуфиналах встречаются А1 (первое место в группе А) – В2 и В1 – А2, победители финалов каждого из четырех турниров выходят на Олипиаду.

Уже отобрались на Олимпиаду раньше: Испания, Франция, США, Аргентина, Австралия, Нигерия, Иран, Япония.

ПОХОЖЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ НБА НЕ ИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат НБА насчитывает примерно тысячу триста матчей и обычно продолжается восемь месяцев: шесть уходят на «регулярку», два – на четыре раунда плей-офф, по две недели на каждый. Там могут быть колебания в зависимости от продолжительности финальной серии, но до нее все планируется очень жестко. И в прошлом, и в позапрошлом сезонах финал начинался аккурат на 227-й день сезона, я проверял. Несложно подсчитать, что при декабрьском (вместо прежней середины октября) старте-2020, НБА может целиком сожрать июль-2021 – хотя именно в этом месяце, 23-го числа, начнут играть в баскетбол в Токио.

В МОК и ФИБА сразу почуяли, каким керосином здесь пахнет. Сейчас они активно обсуждают данный вопрос с НБА, и американская лига, похоже, действительно готова идти навстречу – уплотнить по мере сил свой календарь, чтобы не ставить под угрозу звездность олимпийского турнира. Президент МОК Томас Бах уже сделал на сей счет осторожное, но оптимистичное бла-бла-бла-заявление.

Но как же квалификация? Она-то стартует почти за месяц до Олимпиады, и нас с вами интересует в первую очередь.

Судя по всему, оглядываться на этот отбор НБА не собирается. А значит, составам российских конкурентов по турниру в Сплите грозят очень серьезные потери. Немцы с хорватами вообще чуть ли не «дублями» рискуют там сыграть!

Все баскетболисты из стран-участниц квалификационного турнира в Сплите, играющие в НБА

Германия – 6

Хорватия – 6

Бразилия – 3

Мексика – 1

Россия – 0

Тунис – 0

В – возраст, Р – рост, А – амплуа (1 – разыгрывающий, 2 – атакующий защитник, 3 – легкий форвард, 4 – мощный форвард, 5 – центровой), * минуты/очки в среднем за игру, ** последний официальный турнир в сборной (ЧМ – чемпионат мира-2019, ОЧМ – отбор на ЧМ-2019, ЧЕ – чемпионат Европы-2017, ОИ – Олимпиада-2016).

МИНУС ШАРИЧ, БОГДАНОВИЧ И ШРЕДЕР?

Понятно, что за год еще будет куча всяких обменов-переходов и многое изменится. Но, как видите, почти все в этом списке не сидят в НБА на дальних концах скамеек, а реально востребованы и играют, причем немало. А уж в своих национальных командах – тем более. Что такое Хорватия (пусть и у себя дома) без Богдановича с Шаричем – при том, что наша сборная и их громила с разницей «+23» в плей-офф последнего чемпионата Европы? Или Германия без Шредера, который до последнего бодался с Алексеем Шведом за звание лучшего снайпера того же ЧЕ-2017? Разве что бразильцам будет попроще – их лидеры Барбоза, Нене, Уэртас и Варежао уже покинули НБА и доигрывают где придется, что, впрочем, тоже свидетельствует не в их пользу. Ну, а Тунис с Мексикой мы должны побеждать в любом случае, тут вопросов нет.

Так что диспозиция ясна. Не отпустить в НБА Алексея Шведа (если оттуда поступят серьезные предложения, РФБ впору оказывать «Химкам» финансовую помощь), пораньше закончить внутренний чемпионат (Единая лига ВТБ уже объявила, что хочет стартовать в сентябре) – и вперед. В Сплит, вышибать из ослабленных соперников заветную путевку в Токио.

Хотя есть еще одно весомое «но». Да, игроки лучших клубов НБА на олимпийскую квалификацию явно не успевают, зато как быть с «нелучшими»? Например, с теми, кто не попадет в тамошний плей-офф…

Давайте разбираться.

ТЕ, КТО ВЫЛЕТЯТ ПЕРВЫМИ, ЕЩЕ МОГУТ УСПЕТЬ В СПЛИТ

Чтобы не ставить под угрозу токийские Игры, НБА, видимо, постарается закончить сезон не в последних числах июля, а в первых – недели на три раньше стандартного графика. Сделано это будет за счет упихивания календаря «регулярки», которая навскидку финиширует где-то на наши майские праздники. То есть, у баскетболистов, оставшихся вне плей-офф, вполне хватит времени, чтобы прийти в себя и присоединиться к своим сборным до квалификации. Как и у вылетевших в первом американском раунде, то есть, в 1/8. А вот дальше – это уже вряд ли. В лучшем случае, усталый вариант «с корабля на бал».

Выходит, следующим летом мы будем следить за заокеанско-баскетбольным плей-офф примерно так, как обычно следим за хоккейным перед ЧМ, только чуть иначе: желая не вылета нашим звездам, а, наоборот, побед звездам иностранным – чтобы духу их в Сплите не было. Кстати, в урезанной концовке НБА-2019/20, куда из 30 команд допущены 22, примут участие все перечисленные выше немцы и пять из шести хорватов.

И еще. Профсоюз игроков НБА на днях заявил, что начало сезона 1 декабря его категорически не вдохновляет. Мол, хорошо бы подальше сдвинуть да подольше передохнуть.

Лично я – двумя руками «за». Сдвигайте и отдыхайте сколько влезет – только нам еще лучше сделаете.