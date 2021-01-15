Второе прощание с Римасом. «Химки» уволили Куртинайтиса

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Римас Куртинайтис давно стал знаковой фигурой для клуба. Именно его «Летувос Ритас» обыграл «Химки» в финале Кубка Европы-2009, на год отложив дебют желто-синих в Евролиге. Но обида за то поражение давно канула в лету усилиями самого литовского тренера. Возглавив команду в 2011-м, он продержался на этом посту долгих пять лет (больше «Химками» руководил только Сергей Елевич, один из создателей клуба – с 1997-го по 2007-й) и добился серьезных успехов. Под руководством Римаса «химчане» обыграли ЦСКА в финале Лиги ВТБ, взяв почетный трофей в том же 2011-м. С ним дважды брали Еврокубок (2012, 2015) и провели пару лет в Евролиге. Так что с фамилией олимпийского чемпиона Сеула у поклонников команды со стажем связаны, все-таки, хорошие воспоминания. Хотя и неудач хватало.

Собственно, нестабильные выступления в сезоне 2015-2016 привели к первой отставке Римаса – тогда его сменил Душко Иванович. Черногорец не сумел серьезно выправить ситуацию и уступил свое место Георгиосу Барцокасу, который чуть ранее привел «Локо-Кубань» к третьему месту в Евролиге (2016), а сами «Химки» впервые вывел в плей-офф турнира (2018). Тем не менее, и грек не смог развить успех. Серия неудач на рубеже 2018-2019 годов продемонстрировала, что Георгиос утратил контроль над командой. При этом сменить тренера по ходу сезона было крайне непросто – достойных кандидатур на рынке было мало. И руководство клуба пошло на неожиданный шаг – вновь обратилось к Куртинайтису, который к этому моменту уже около года сидел без работы.

Второй приход Римаса принес нужный эффект. Нет, «Химки» не смогли спасти европейский сезон – слишком велико было их отставание от зоны плей-офф Евролиги. Но в Лиге ВТБ мощно прибавили, добравшись до финала. Летом 2019-го команда серьезно усилилась, пригласив таких звезд, как Сергей Карасев, Йонас Жеребко, Девин Букер, Стефан Йович (и даже Тимофея Мозгова – правда, из-за старой травмы ноги он так и не сыграл ни единого матча). И очередной сезон провела на топ-уровне! Мы уже не узнаем, как бы все сложилось, если бы не пандемия. Но к моменту локдауна «Химки» уверенно возглавляли таблицу в Единой лиге ВТБ (опережая ЦСКА на три победы!), и входили в топ-8 Евролиги. Успехи Куртинайтиса казались очевидными.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В сезон 2020-2021 «Химки» вступали одним из главных фаворитов – не только на российской арене, но и на европейской. И нет – отнюдь не в фантазиях своих фанатов, а на деле. Новые усиления в лице Грега Монро, Эрика Макколума, вернувшегося из «Реала» Джордана Мики давали все основания думать, что состав желто-синих способен бороться не просто за плей-офф или «Финал четырех», но даже за главный трофей Евролиги!

Реальность оказалась суровее.

Воздержимся от слишком жестких заявлений, но кроме как провалом выступление «Химок» в текущем сезоне назвать нельзя. Да, поначалу были объективные причины – травмы лидеров (в том числе, Шведа), эпидемия коронавируса, отсутствие возможности нормально наиграть звездный состав… Даже так желто-синие порой смотрелись здорово, а их подвиги в Евролиге (как позже узнаем – ненужные и бессмысленные) временами вызывали восторг. Чего стоит один матч с «Реалом» на выезде, где «Химки», выступая всемером, с тремя игроками из своей молодежки, в итоге уступили всего «минус 9»!

Но постепенно от ковида все вылечились, лидеры вернулись в строй, а поражения продолжились. И в какой-то момент оправдания просто кончились – вместо борьбы за лидерство в таблице «Химки» прочно осели в ее самом конце.

Уже к середине декабря стало очевидно – Куртинайтис не справляется с ситуацией. Отдельные локальные успехи (вроде победы над армейцами в Единой лиге ВТБ) не могли сгладить впечатление от общих плохих выступлений команды. И дело было не в невезениях в концовках, травмах основных звезд или отсутствии спортивного фарта. А именно в главном тренере. Римас не понимал, что ему надо сделать – а главное, как это сделать! – чтобы встряхнуть команду и заставить ее побеждать.

- Разочарование сезоне – не игроки. Разочарование – тренер Куртинайтис, - отмечал Владимир Гомельский еще до Нового года. – Он либо неправильно ставит задачи на конкретного соперника, либо не имеет влияния на ход матчей, либо – на игроков своей команды. Какие претензии к баскетболистам? За промахи не ругают! За потери, которые повторяются от встречи к встрече? Так это вновь ошибка тренера, который не обратил на проблему внимания. Если твой игрок делает одну и ту же ошибку, ты должен принять меры, чтобы ее исправить. Но в случае с «Химками» мы этого просто не видим.

Провал «Химок» отражается и в статистике. Команда стала однозначно худшей в Евролиге по защите – пропуская по 90 очков (!) за игру. Отсутствие взаимодействия тоже бросается в глаза – показательным стал матч с «Барселоной» во вторник, где один Ник Калатес сделал столько же передач, сколько все «Химки» в целом (15)! Проблемы на подборах также не добавляют уверенности – желто-синие стабильно проигрывают щит, и это при наличии таких звездных форвардов, как Мики, Жеребко, Монро, Моня, Букер… Более того, и в нападении «химчане» резко просели. Даже их многолетний лидер Швед сбавил в статистике, набирая меньше 20 очков за игру (хотя на протяжении предыдущих трех лет был самым эффективным снайпером Евролиги). Алексей просел и по количеству бросков, и в их реализации (42,1 процента попаданий с игры против 47,3 в прошлом сезоне). Отчасти это может быть связано с его физической формой и травмой в начале сезона. Но в больше степени – это опять же вина Римаса, который не в состоянии эффективно использовать лидера, при таком-то обилии высококлассных партнеров!

Не говоря о том, что и атмосфера в команде, похоже, далека от идеальной. С середины декабря не выступает Монро – ходят слухи о возможном разрыве контракта. Покинул расположение клуба Жеребко – по личным причинам, но когда он вернется и что именно случилось, никто толком не знает. Наметился явный регресс у многих других игроков – в частности, Тиммы. Все это тоже последствия плохой работы главного тренера? Скорее да.

В итоге же случилась катастрофа. «Химки» добыли лишь 2 победы в Евролиге – при 18 поражениях! Проиграли 12 матчей подряд на турнире – антирекорд для клуба. В Единой лиге ситуация несильно лучше – 5 побед на 5 поражений, 7-е место в таблице. Последней каплей стал выезд в Стамбул, где в минувший четверг желто-синие уступили «Анадолу Эфесу» с разницей 39 очков – 60:99. Таких разгромов у них еще не было!

Терпение руководства клуба лопнуло. И Римас отправлен в отставку.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

И.о. главного тренера после ухода Куртинайтиса стал Андрей Мальцев, работавший при нем ассистентом. Насколько долго он продержится на посту, сказать сложно. Найти специалиста с именем и статусом звезды сейчас тяжело – во-первых, сезон в разгаре, а во вторых – в разгаре коронавирус. С другой стороны, и торопиться «Химкам» некуда. Спасти европейский сезон не получится. Даже победы в Евролиге во всех оставшихся турах (их будет 14) не гарантируют выход в плей-офф. Сейчас основная задача – сохранить лицо клуба, начать выигрывать хоть что-то ну и, конечно, прибавить в Лиге ВТБ: этот трофей еще не упущен.

Но и Андрей Мальцев далеко не ноунейм российского баскетбола. Опытный специалист воспитал в «молодежке» ЦСКА целую плеяду российских игроков, которые сейчас играют в Единой лиге ВТБ и сборной России – включая, собственно, и самого Шведа. На молодежном уровне у Мальцева огромное количество титулов, но также важно, что он работал ассистентом у звезд европейского тренерского цеха: Этторе Мессины и Димитриса Итудиса. Так что вполне возможно, что с 54-летним российским специалистом у химчан все получится.

Ну а Римаса давайте запомним, как человека, принесшего «Химкам» трофеи. А не как тренера, который развалил команду в такой тяжелый год. Он явно этого не хотел. Он просто не справился.