Кусок картона с изображением Леброна продали за $5,2 млн. Кто-то неплохо заработал

Алгоритм действий простой:

- покупаете карточку суперзвездного новичка одной из профессиональных американских лиг,

- пока игрок не зазнался пытаетесь отловить его и просите подписать карточку,

- затем откладываете ее лет на 15 и строго следите, чтобы с ней ничего не случилось.

Да, ждать придется долго, но дивиденды в тысячи процентов годовых того стоят.

Record $5.2MM @KingJames card sets the record for the highest price for a basketball card. Ever. pic.twitter.com/y5O4vHKzDu