Кусок картона с изображением Леброна продали за $5,2 млн. Кто-то неплохо заработал

Алгоритм действий простой:

- покупаете карточку суперзвездного новичка одной из профессиональных американских лиг,

- пока игрок не зазнался пытаетесь отловить его и просите подписать карточку,

- затем откладываете ее лет на 15 и строго следите, чтобы с ней ничего не случилось.

Да, ждать придется долго, но дивиденды в тысячи процентов годовых того стоят.

Record $5.2MM @KingJames card sets the record for the highest price for a basketball card. Ever. pic.twitter.com/y5O4vHKzDu — PWCC (@PWCCmarketplace) April 26, 2021

Теперь о том, что случилось накануне с небольшим экскурсом в не такую далекую историю. Меньше года назад все новостные ленты облетело известие: карточка с изображением Леброна Джеймса с его дебютного матча в НБА была продана за астрономическую (как тогда казалось) сумму - $1,845 миллиона. Таких карточек было выпущено всего 23 (это, если кто не знает, номер, под которым играет Леброн), а подписанных вообще существует всего две. Сумма стала рекордной для баскетбольных карточек, а также самой крупной для коллекционных спортивных карточек современности (выпущенных после 1980 года).

Это случилось в июле прошлого года, а вчера такая же карточка была продана вновь, но уже в три раза дороже.

Покупка карточки Леброна стала уже третьим значительным событием в этом году для коллекционеров. В январе бизнесмен Роб Гоф выложил 5,2 млн долларов за изображение бейсболиста Микки Мэнтла 1952 года. Вообще, бейсбольные карточки - самый ходовой товар на этом рынке. Та, что купил Гоф, за два года выросла в цене почти вдвое (предыдущий владелец купил ее за $2,88 миллиона). Карточка Мэнтла стала самой дорогой в истории.

В конце февраля был побит рекорд среди карточек баскетбольных. Изображение с автографом Луки Дончича с дебютного сезона словенца в НБА было продано за $4,6 миллиона. Его приобрел известный коллекционер Ник Фиорелла.

Цифра, еще не так давно казавшаяся гигантской, не продержалась в качестве рекордной и двух месяцев. Вчера на торговой площадке PWCC за $5,2 миллиона была продана карточка с изображением Леброна.

Компания PWCC не только организует аукционы и оценивает раритетные экземпляры, но и отслеживает их стоимость. Качество карточки с Джеймсом было оценено девяткой по десятибалльной шкале (мельчайшие, возможно, типографские, недостатки). Покупатель и продавец предпочли не раскрывать своих имен. Известно только, что продавец - подданный Великобритании.

При этом большинство владельцев самых редких карт Джеймса не хотят с ними расставаться. По крайней мере, пока.

- Действительно, большинство не хочет продавать свои карточки, - говорит директор PWCC по развитию бизнеса Джесси Крейг. - Есть несколько человек, которые хотят извлечь выгоду из роста рынка. Но чтобы расстаться с такой картой, должно случиться что-то из ряда вон выходящее. Есть карты Леброна, которые уже сейчас оцениваются в сумму более 10 миллионов долларов. При этом существуют и три карточки с Микки Мэнтлом, которые при каждой сделке побьют все существующие рекорды. Радует, что карточки получают признание не только, как спортивные раритеты, но и как произведения изобразительного искусства, которыми они, несомненно, являются.