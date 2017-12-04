Олимпийская чемпионка Москвы-80 Людмила Муравьева высказалась о возможном отстранении российских спортсменов от Олимпийских игр в Пхенчхане.

«За 30 лет в большом спорте я не раз была свидетельницей того, как мои зарубежные коллеги благополучно увиливали от допинг-проб, не только в моем виде спорта, но и в других, – приводит «Свободная пресса» слова Муравьевой. – И им это частенько сходило с рук. В отличие от нас, членов советской сборной. Это было еще во времена Союза, когда такую откровенную русофобию, тем более, на Играх, где все были в принципе как одна большая семья, невозможно было даже представить. А начиная с 2000-х, россиян просто откровенно «гнобят».

Те, кто говорит, что западные спонсоры голосуют за отстранение российской сборной от Игр-2018, лукавят. Все прекрасно понимают, «откуда ноги растут» в этом допинговом сериале. Но бизнесу не нужны политические разборки. Тем более что до зимней Олимпиады осталось всего два месяца, вложено уже огромное количество денег, рекламные кампании в самом разгаре. При отстранении россиян компании могут подать на МОК иски, что равносильно смерти для этой организации».

Напомним, 5 декабря на заседании исполкома МОК должно быть принято окончательное решение об участии сборной России на Играх в Пхенчхане.

Ранее МОК создал две комиссии для расследования обвинений, выдвинутых комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена.

Одна из них – во главе с Денисом Освальдом – занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи на предмет манипуляций с ними. Вторая – во главе с Самуэлем Шмидом – изучала причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений.

По итогам работы комиссии Освальда Россия лишилась 11 медалей Олимпийских игр в Сочи.