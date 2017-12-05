Баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Милош Теодосич был отправлен в фарм-клуб. Об этом сообщает Sportando.

Как отмечает издание, вместе с сербом в фарм клуб отправлены также два форварда «Клипперс» Данило Галлинаре и Брайс Джонсон.

Напомним, что ранее у Теодосича было диагностировано повреждение голеностопа и игрок продолжает восстанавливаться после травмы.

Экс-защитник московского ЦСКА Милош Теодосич сыграл в двух матчах текущего сезона НБА, набрав 11 очков и сделав восемь передач.