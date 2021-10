Баскетболист ЦСКА Клайберн признан лучшим игроком прошедшего тура Евролиги

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн признан лучшим игроком пятого тура Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, что накануне ЦСКА обыграл греческий «Олимпиакос» (88:82).

Клайберн, набрав 29 очков, стал лучшим игроком встречи, также по ходу игры он отдал четыре результативных паса и совершил три подбора, в итоге форвард получил рейтинг полезности равный 32.

