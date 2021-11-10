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Братья Николы Йокича купили билеты на ближайшую встречу «Майами» и «Денвера»

Неманья и Страхинья Йокич, братья центрового «Денвера» Николы Йокича, будут присутствовать на следующей встрече между «Наггетс» и «Майами», которая состоится 30 ноября на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами.
Братья Николы Йокича купили билеты на ближайшую встречу «Майами» и «Денвера»
10 ноября 2021 23:39
автор: Сергей Иванов
автор фото: Twitter Bleacher Report

«Надежный источник в НБА сообщил мне, что что братья Йокич сегодня купили билеты и будут присутствовать на встрече между «Денвером» и «Хит» в Майами 29 ноября», - написал в своем твиттере журналист и соведущий программы Afternoon Drive Эрик Гудман.

Во вторник НБА официально сообщила, что Йокич будет дисквалифицирован на одну игру и потеряет порядка 210 тысяч долларов, а Моррис оштрафован на 50 тысяч долларов.

Напомним, что в понедельник MVP прошлого сезона НБА Никола Йокич был удален за 2 минуты 39 секунд до конца четвертой четверти матча с «Майами Хит» за агрессивную реакцию в ответ на грубый фол форварда «Хит» Маркиффа Морриса.

Форвард «Майами», пытаясь остановить игру, умышленно жестко сфолил локтем на Йокиче в центре площадки. В ответ серб нанес оппоненту сильный удар плечом в спину, отправив того на паркет. Оба игрока получили по неспортивному фолу второй степени и были удалены с площадки.

Эмоции от инцидента быстро разошлись по социальным сетям, во многом благодаря братьям обоих баскетболистов. Брат-близнец Маркиффа Маркус Моррис из «Лос-Анджелес Клипперс» оставил запись в своем твиттере, намекнув, что припомнит Йокичу инцидент с братом: «Дождался, пока братан отвернулся. Принято к сведению», - написал в понедельник вечером Маркус Моррис, добавив к твитту эмодзи, в котором рука с ручкой что-то записывает.

Чтобы ответить Маркусу братья Йокича Страхиню и Неманю в свою очередь открыли новый аккаунт в твиттере под названием JokicBrothers, в котором вскоре появилась запись: «Тебе стоит оставить все как есть вместо того, чтобы публично угрожать нашему брату! Твой брат сыграл грязно первым. Если появится желание сделать еще один шаг, мы будем ждать! Братья Йокич».

«Вы нашли, кого искали. Поверьте», - ответил на угрозы братьев Маркус.

«Я не верю... Я знаю, - тут же отреагировали с аккаунта «братьев»

Добавим, что сам Маркифф тоже жестко отреагировал на стычку с центровым «Денвера»:

«Я люблю видеть ненависть в глазах. Без сомнения, я жестко сфолил, как и всегда. Но я никогда не бью человека, повернувшегося ко мне спиной. К счастью, мы воспитаны по-другому. Залижу раны и продолжу», - написал в своем твиттере форвард «Майами».

источник: Twitter.com
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