Леброн Джеймс был удален в матче с «Детройтом» – он рассек бровь одному из игроков соперника

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не смог доиграть до конца гостевой матч с «Детройт Пистонс» (116:121) в рамках регулярного чемпионата НБА.
Отметим, что в конце третьей четверти 36-летний американец локтем рассек бровь центровому «Пистонс» Айзейи Стюарту. Это произошло во время борьбы за подбор после штрафного броска. Затем Стюарт неоднократно пытался разобраться с Джеймсом, однако его смогли удержать сотрудники «Детройта».
В конечном итоге оба баскетболиста были удалены с площадки.
Добавим, что для Джеймса это удаление стало вторым за всю карьеру. В первый раз он досрочно покинул площадку в 2017 году за споры с арбитром.
The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI— SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021