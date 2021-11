Леброн Джеймс был удален в матче с «Детройтом» – он рассек бровь одному из игроков соперника

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не смог доиграть до конца гостевой матч с «Детройт Пистонс» (116:121) в рамках регулярного чемпионата НБА.

Отметим, что в конце третьей четверти 36-летний американец локтем рассек бровь центровому «Пистонс» Айзейи Стюарту. Это произошло во время борьбы за подбор после штрафного броска. Затем Стюарт неоднократно пытался разобраться с Джеймсом, однако его смогли удержать сотрудники «Детройта».

В конечном итоге оба баскетболиста были удалены с площадки.

Добавим, что для Джеймса это удаление стало вторым за всю карьеру. В первый раз он досрочно покинул площадку в 2017 году за споры с арбитром.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI