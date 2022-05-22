Сергей Кущенко: «Зениту» надо пересмотреть некоторые вещи, чтобы переломить ход серии с ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал результат второго матча финальной серии между ЦСКА и «Зенитом».

Напомним, что армейцы выиграли со счетом 82:73 и повел в серии до четырех побед - 2-0.

«Не могу сказать, что серия не оправдывает себя, но у «Зенита» не получается показать цельную игру. Сегодня в четвертой четверти петербуржцы провели хороший отрезок, в атаке блистал Сергей Карасев, в защите действовали отлично, и в целом могла получиться непредсказуемая концовка. «Зениту» надо пересмотреть некоторые вещи, чтобы переломить ход серии с соперником, у которого большой опыт игры в плей-офф», - цитирует ТАСС Кущенко.

Добавим, что «Зенит» впервые в своей истории вышел в финал турнира.