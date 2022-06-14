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Химкинский суд продлил арест американской баскетболистке Грайнер

Спортсменка является рекордсменкой по результативности в финальных матчах олимпийских турниров.
14 июня 2022 21:54
автор: Александр Поволоцкий

Химкинский суд Московской области продлил срок ареста двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба суда, 31-летняя баскетболистка пробудет под стражей до 2 июля. Грайнер обвиняют в контрабанде запрещенных средств.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шеремтьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки.

До ареста Грайнер выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

источник: ТАСС
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