Химкинский суд продлил арест американской баскетболистке Грайнер

Химкинский суд Московской области продлил срок ареста двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба суда, 31-летняя баскетболистка пробудет под стражей до 2 июля. Грайнер обвиняют в контрабанде запрещенных средств.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шеремтьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки.

До ареста Грайнер выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.