Бриттни Грайнер: я чувствовала любовь болельщиков, даже находясь в России

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер высказалась о своем первом официальном матче после возвращения в Россию.

«Было здорово вернуться на площадку, почувствовать вкус игры. Любовь фанатов, которые пришли на площадку, просто невероятная. Я чувствовала это даже когда была в России, чувствовала их любовь. Было здорово вернуться на паркет, но с точки зрения продуктивности, я выступила не очень хорошо, ведь не смогла помочь команде», - приводит слова Грайнер FOX.

Напомним, Грайнер вернулась в США в декабре 2022 года. В России она отбывала наказание за перевозку запрещенных веществ - спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Грайнер обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.