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Бриттни Грайнер: я чувствовала любовь болельщиков, даже находясь в России

Спортсменка провела первый матч WNBA после возвращения в США.
Бриттни Грайнер: я чувствовала любовь болельщиков, даже находясь в России
21 мая 2023 23:52
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер высказалась о своем первом официальном матче после возвращения в Россию.

«Было здорово вернуться на площадку, почувствовать вкус игры. Любовь фанатов, которые пришли на площадку, просто невероятная. Я чувствовала это даже когда была в России, чувствовала их любовь. Было здорово вернуться на паркет, но с точки зрения продуктивности, я выступила не очень хорошо, ведь не смогла помочь команде», - приводит слова Грайнер FOX.

Напомним, Грайнер вернулась в США в декабре 2022 года. В России она отбывала наказание за перевозку запрещенных веществ - спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Грайнер обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

источник: Fox News
Бриттни Грайнер: я чувствовала любовь болельщиков, даже находясь в России
Бриттни Грайнер: я чувствовала любовь болельщиков, даже находясь в России
Спортсменка провела первый матч WNBA после возвращения в США.
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