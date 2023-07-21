Гомельский назвал конкурентов сборной США на ЧМ-2023 по баскетболу

69-летний российский комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о главных фаворитах грядущего ЧМ по баскетболу.

«Главный фаворит — сборная США. Конкуренцию могут составить сборные Канады, Франции, Испании и Сербии», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Мужской ЧМ-2023 по баскетболу состоится в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Он стартует 25 августа и завершится 10 сентября.

На прошлом чемпионате мира, который состоялся в 2019 году, победу одержала сборная Испании, обыграв в финальном матче аргентинцев. Сборная США сенсационно вылетела из турнира уже на стадии 1/4 финала.