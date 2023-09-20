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Дэмиан Лиллард: Я сильнейший разыгрывающий в НБА, лучше Карри

Нескромное заявление игрока «Портленда».
20 сентября 2023 11:20
автор: Виталий Стопин

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард в эфире шоу It Is What It Is заявил, что считает себя лучшим разыгрывающим НБА.

«Если бы Стеф Карри играл в нападении, как я, когда мяч больше находится у тебя в руках, мы бы посмотрели, как он выполняет роль более полноценного разыгрывающего. В НБА нет никого лучше меня, когда я выхожу на паркет. В этом моя главная сила, я остаюсь верен себе», — заявил Лиллард.

Один из ведущих уточнил, считает ли Лиллард себя лучшим разыгрывающим в НБА.

«Да», — ответил ему 7-кратный участник Матча всех звёзд НБА.

Дамиан Лиллард был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под шестым номером. Он является олимпийским чемпионом Игр-2020 в Токио (Япония) в составе сборной США.

источник: «Советский спорт»
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