Сборная России, которая недавно одержала победы над командами Финляндии и Чехии, поднялась в рейтинге с 12-го на 11-е место.

Возглавляет рейтинг-лист команда США, за ней идут испанцы, французы и сербы.

The FIBA World Ranking Men, presented by @Nike, has been updated! Check out https://t.co/CxEBjwF6Vh to see where your country ranks 🤔 pic.twitter.com/IZZfoRqwmf