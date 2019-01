Баскетбол 16 января 2019 16:21 Источник: БК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня, 16 января, отмечается международный день группы The Beatles.

Баскетболисты ЦСКА Михаил Кулагин, Нандо Де Коло, Никита Курбанов и Алек Питерс снялись в музыкальном клипе, в котором предстали в образах музыкантов The Beatles.

Спортсмены исполнили песню «I Want To Hold Your Hand». Ее спел официальный трибьют группы в России The BeatLove.