В результате обмена с «Хьюстон Рокетс» форвард Кармело Энтони стал игроком «Чикаго Буллз». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Чикаго» также получил от «Хьюстона» права на защитника Джона Диблера и 1,56 млн долларов. Взамен «Рокетс» получил форварда Тадию Драгичевича.

34-летний Энтони принял участие в десяти матчах регулярного сезона НБА, набирая в среднем по 13,4 очка за игру.

