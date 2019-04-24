«Филадельфия» вышла в полуфинал Востока, обыграв «Бруклин»

«Филадельфия Севенти Сникерс» разгромила «Бруклин Нетс» со счетом 122:100.
Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов. У «Бруклина» больше всех набрал Рондэй Холлис-Джефферсон – 21 очко.
Таким образом, «Филадельфия» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Торонто Рэпторс».
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