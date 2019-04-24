«Филадельфия» вышла в полуфинал Востока, обыграв «Бруклин» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 06:40БаскетболСметанникова Дарья

«Филадельфия» вышла в полуфинал Востока, обыграв «Бруклин»

В Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся пятый матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА.

«Филадельфия Севенти Сникерс» разгромила «Бруклин Нетс» со счетом 122:100.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов. У «Бруклина» больше всех набрал Рондэй Холлис-Джефферсон – 21 очко.

Таким образом, «Филадельфия» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Торонто Рэпторс».

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