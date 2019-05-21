«Голден Стэйт» всухую выиграл серию у «Портленда» и вышел в финал НБА Карри сделал трипл-дабл в четвертом матче.

«Голден Стэйт» нанес поражение «Портленду» (119:117 OT) в четвертом матче серии третьего раунда плей-офф НБА и вышел в финал.

Главным героем матча стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, оформивший трипл-дабл (37 очков, 13 подборов и 11 передач). Еще один трипл-дабл у «Портленда» оформил форвард Дрэймонд Грин (18 очков, 14 подборов и 11 передач).

В составе «Портленда» 30 очков и 12 подборов на счету форварда Майерса Ленарда.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл серию со счетом 4-0 и в пятый раз подряд вышел в финал НБА. Соперником «воинов» по решающей серии станет победитель финала Востока: «Милуоки» – «Торонто».

НБА

Плей-офф

3-й раунд

4-й матч

«Портленд» – «Голден Стэйт» – 117:119 OT (35:36, 34:29, 26:22, 16:24, 6:8)

«Портленд»: Ленард (30 + 12 подборов). Лиллард (28 + 12 передач). Макколлум (26).

«Голден Стэйт»: Карри (37 + 13 подборов + 11 передач). Грин (18 + 14 подборов и 11 передач). Томпсон (17).

Счет в серии: 0-4 (94:116, 111:114, 99:110, 117:119 OT).