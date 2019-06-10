Источник: Хиггинс подпишет контракт с «Барселоной» на три года

Защитник московского ЦСКА Кори Хиггинс в ближайшее время перейдет в «Барселону». Его контракт с испанской командой будет рассчитан на три года.
Напомним, что Хиггинс выступает за ЦСКА с 2015 года. По окончании нынешнего сезона американский защитник станет свободным агентом.
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