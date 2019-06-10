Источник: Хиггинс подпишет контракт с «Барселоной» на три года - Советский спорт
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10 июня 2019 12:17БаскетболСметанникова Дарья

Источник: Хиггинс подпишет контракт с «Барселоной» на три года

Об этом сообщает журналист Sportando Эмилиано Карчия.

Защитник московского ЦСКА Кори Хиггинс в ближайшее время перейдет в «Барселону». Его контракт с испанской командой будет рассчитан на три года.

Напомним, что Хиггинс выступает за ЦСКА с 2015 года. По окончании нынешнего сезона американский защитник станет свободным агентом.

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