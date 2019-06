ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в девятый раз

ЦСКА обыграл «Химки» в третьем финальном матче Единой лиги ВТБ и стал чемпионом России.

Встреча завершилась со счетом 80:62. Самым результативным на площадке был армеец Кори Хиггинс, набравший 23 очка.

Это 16-й подряд и 26-й чемпионский титул ЦСКА в истории чемпионатов России. Еще 24 раза клуб побеждал в чемпионате СССР.

