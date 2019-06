Понкрашов уходит из УНИКСа после пяти лет в клубе

УНИКС объявил об уходе защитника Антона Понкрашова. У спортсмена закончился срок контракта.

«Антон Понкрашов покидает УНИКС по завершению контракта. Мы благодарим нашего капитана за пять лет прекрасной игры и желаем удачи в дальнейшей карьере», – написано в официальном твиттере казанского клуба.

В минувшем сезоне Понкрашов провел 32 матча в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал по 6,5 очков и совершал по 1,9 подборов.

Anton Ponkrashov @ponkrash leaves BC UNICS due to the expiration of the contract. We thank our captain for the incredible game for five years and wish all the best in the future career. pic.twitter.com/t9YebklQLN