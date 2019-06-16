Понкрашов уходит из УНИКСа после пяти лет в клубе Баскетболист выступал за казанцев с 2014 года.

УНИКС объявил об уходе защитника Антона Понкрашова. У спортсмена закончился срок контракта.

«Антон Понкрашов покидает УНИКС по завершению контракта. Мы благодарим нашего капитана за пять лет прекрасной игры и желаем удачи в дальнейшей карьере», – написано в официальном твиттере казанского клуба.

В минувшем сезоне Понкрашов провел 32 матча в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал по 6,5 очков и совершал по 1,9 подборов.