Понкрашов уходит из УНИКСа после пяти лет в клубе - Советский спорт
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16 июня 2019 17:58БаскетболКоноплев Александр

Понкрашов уходит из УНИКСа после пяти лет в клубе

Баскетболист выступал за казанцев с 2014 года.

УНИКС объявил об уходе защитника Антона Понкрашова. У спортсмена закончился срок контракта.

«Антон Понкрашов покидает УНИКС по завершению контракта. Мы благодарим нашего капитана за пять лет прекрасной игры и желаем удачи в дальнейшей карьере», – написано в официальном твиттере казанского клуба.

В минувшем сезоне Понкрашов провел 32 матча в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал по 6,5 очков и совершал по 1,9 подборов.

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