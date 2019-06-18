Во время чемпионского парада в Торонто раздались выстрелы (видео)

По сообщениям информационных агентств, четыре человека в результате инцидента пострадали, но их жизни находятся вне опасности.
Выстрелы вызвали панику в толпе болельщиков, собравшихся на городской площади.
Полиция задержала двух человек и изъяла у них оружие.
Напомним, клуб НБА «Торонто Рэпторс» на прошлой неделе впервые стал чемпионом НБА. В финальной серии канадская команда обыграла «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 4-2.
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