Женская сборная России проиграла второй матч на Евробаскете

В матче второго тура чемпионата Европы по баскетболу среди женщин сборная России проиграла Сербии – 63:77 (16:23, 16:18, 21:12, 10:24).

Лучше в составе сборной России была Анастасия Шилова, набравшая 11 очков.

Это второе поражение россиянок на турнире – днем ранее они проиграли Бельгии (54:67). 30 июня Россия сыграет с Белоруссией.

🔥 Dabovic and Brooks ice the game for @KSSrbije 🇷🇸! #EuroBasketWomen pic.twitter.com/aQF0PZkJv8