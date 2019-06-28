Женская сборная России проиграла второй матч на Евробаскете

В матче второго тура чемпионата Европы по баскетболу среди женщин сборная России проиграла Сербии – 63:77 (16:23, 16:18, 21:12, 10:24).
Лучше в составе сборной России была Анастасия Шилова, набравшая 11 очков.
Это второе поражение россиянок на турнире – днем ранее они проиграли Бельгии (54:67). 30 июня Россия сыграет с Белоруссией.
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