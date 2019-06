Источник: Уокер подпишет с «Бостоном» контракт на 141 миллион долларов

«Кемба Уокер планирует заключить четырехлетний контракт на 141 миллион долларов с «Бостон Селтикс» сразу после выхода на на рынок свободных агентов» написал в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Добавим, что Уокер выступает за «Шарлотт» с сезона-2011/12. В завершившемся сезоне защитник провел 82 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по 25,6 очка, 5,9 передачи и 4,4 подбора.

Kemba Walker plans to commit to a four-year, $141M maximum contract with the Boston Celtics after free agency opens on Sunday, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.