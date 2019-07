«Бостон» сообщил о подписании контракта с женщиной-тренером

Олимпийская чемпионка Кара Лоуренс вошла в тренерский штаб «Бостона», сообщает официальный сайт клуба. Она будет ассистировать наставнику «Селтикс» Брэду Стивенсу.

Она стала третьей женщиной-тренером в истории НБА. Ранее подобного добились Лайза Бойер («Кливленд») и экс-игрок сборной России Бекки Хэммон («Сан-Антонио»).

We're excited to announce @karalawson20 is officially the first female assistant coach in our franchise's 73-year history.



Welcome to the team 👏☘️ pic.twitter.com/GVsHOoQ27c