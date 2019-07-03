«Бостон» сообщил о подписании контракта с женщиной-тренером - Советский спорт
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03 июля 2019 23:20БаскетболКоноплев Александр

«Бостон» сообщил о подписании контракта с женщиной-тренером

Тейтума и компанию будет тренировать женщина.

Олимпийская чемпионка Кара Лоуренс вошла в тренерский штаб «Бостона», сообщает официальный сайт клуба. Она будет ассистировать наставнику «Селтикс» Брэду Стивенсу.

Она стала третьей женщиной-тренером в истории НБА. Ранее подобного добились Лайза Бойер («Кливленд») и экс-игрок сборной России Бекки Хэммон («Сан-Антонио»).

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