«Бостон» сообщил о подписании контракта с женщиной-тренером

Олимпийская чемпионка Кара Лоуренс вошла в тренерский штаб «Бостона», сообщает официальный сайт клуба. Она будет ассистировать наставнику «Селтикс» Брэду Стивенсу.
Она стала третьей женщиной-тренером в истории НБА. Ранее подобного добились Лайза Бойер («Кливленд») и экс-игрок сборной России Бекки Хэммон («Сан-Антонио»).
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