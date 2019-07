«Зенит» подписал контракт с Айверсоном

Центровой Колтон Айверсон продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 30-летним американцем рассчитан на один год.

Колтон Айверсон теперь с нами! «Зенит» подписал с центровым однолетний контракт.

Welcome to Zenit, Colton Iverson!

Our club has signed a one-year contract with the center. #Zenitbasket pic.twitter.com/SjCppLGewW