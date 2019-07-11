«Зенит» подписал контракт с Айверсоном Американец провел прошлый сезон в «Тенерифе».

Центровой Колтон Айверсон продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 30-летним американцем рассчитан на один год.

Колтон Айверсон теперь с нами! «Зенит» подписал с центровым однолетний контракт.

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Welcome to Zenit, Colton Iverson!

Our club has signed a one-year contract with the center. #Zenitbasket pic.twitter.com/SjCppLGewW — БК «Зенит» (@zenitbasket) July 11, 2019

Предыдущий сезон Айверсон провел в Испании, выступая за «Тенерифе», где играл вместе с другим новичком «Зенита» – Тимом Абромайтисом. В Лиге чемпионов его средние показатели составили: 19 минут, 10,3 очка, 6,3 подбора, в испанской лиге: 24 минуты, 11,4 очка, 7,0 подбора.

У Айверсона есть опыт выступления в Евролиге, в которой осенью дебютирует «Зенит». В этом турнире он провел 63 матча за «Басконию», «Каршияку» и «Маккаби».

Также в карьере Айверсона были «Бешикташ» и «Андорра».