«Зенит» подписал контракт с Айверсоном

Центровой Колтон Айверсон продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 30-летним американцем рассчитан на один год.
Предыдущий сезон Айверсон провел в Испании, выступая за «Тенерифе», где играл вместе с другим новичком «Зенита» – Тимом Абромайтисом. В Лиге чемпионов его средние показатели составили: 19 минут, 10,3 очка, 6,3 подбора, в испанской лиге: 24 минуты, 11,4 очка, 7,0 подбора.
У Айверсона есть опыт выступления в Евролиге, в которой осенью дебютирует «Зенит». В этом турнире он провел 63 матча за «Басконию», «Каршияку» и «Маккаби».
Также в карьере Айверсона были «Бешикташ» и «Андорра».
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