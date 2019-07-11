Олаф Ланге: В женском баскетболе нужен жесткий лимит - Советский спорт
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11 июля 2019 12:30БаскетболЛипкин Антон

Олаф Ланге: В женском баскетболе нужен жесткий лимит

Женская сборная России заняла восьмое место на Евробаскете и не сыграет на Олимпиаде.

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге высказался за введение лимита на легионеров в премьер-лиге.

«Зачастую игроки нашей сборной даже не на вторых ролях, – приводит ТАСС слова немца. – Они просто не играют в своих клубах. В матче со сборной Италии у меня вышли три баскетболистки, которые в своих клубах не получают ни минуты игрового времени.

Если мы говорим об интересах сборной, то жесткий лимит на легионеров просто необходим. Если нам безразлично развитие сборной, то можно ничего не делать».

Напомним, на прошлой неделе в Сербии завершился женский Евробаскет. Сборная России заняла восьмое место и не смогла пробиться в квалификационный турнир Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Российская команда заняла третье место в группе D, обеспечив себе выход в плей-офф благодаря победе в заключительном матче с Белоруссией (76:62).

В матчах на вылет Россия сначала победила Италию (63:54), а в четвертьфинале проиграла будущему чемпиону Европы – Испании (54:78). В заключительной игре – за выход в олимпийскую квалификацию – Россия потерпела поражение от Швеции (52:57).

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