Форвард Симонович покидает «Зенит»

Как сообщает пресс-служба питерской команды, Симонович продолжит карьеру в другом клубе.

«Мы благодарим игрока за самоотдачу и желаем ему успехов в карьере!» - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что форвард выступал за питерский клуб два года, завоевав с командой бронзовые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18.

В прошлом сезоне Еврокубка баскетболист провел 15 матчей, в среднем набирая по 6 очков. В Единой лиге ВТБ за 22,5 минуты на площадке форвард отметился статистикой в 9,8 очка и 3 подбора.

