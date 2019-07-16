Итудис признан тренером года в Евролиге Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис получил приз имени Александра Гомельского, вручаемый лучшему наставнику сезона в Евролиге.

Как сообщает пресс-служба лиги, в тройку «призеров» голосования также попали Эргин Атаман из «Эфеса» и Шарунас Ясикявичюс из «Жальгириса».

«Хотя эта награда считается личной, на мой взгляд, она все же командная, она принадлежит большому количеству людей, которые заслуживают высокой оценки», - прокомментировал вручение награды Итудис.

Для Итудис эта награда стала второй в карьере. Ранее специалист выигрывал трофей в 2016 году.

Отметим, что обладатель трофея определяется по результатам голосования всех главных тренеров команд турнира.