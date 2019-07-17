«Химки» объявили о подписании Йовича - Советский спорт
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17 июля 2019 14:19БаскетболЛипкин Антон

«Химки» объявили о подписании Йовича

28-летний серб провел два предыдущих сезона в «Баварии».

Разыгрывающий Стефан Йович продолжит карьеру в «Химках», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Контракт 28-летнего серба рассчитан на два года.

Предыдущие два сезона Йович провел в «Баварии». В завершившемся регулярном чемпионате Евролиги он сыграл в 23 матчах и в среднем за игру набирал 8,3 очка, делал 2,4 подбора и 4,6 передачи.

Ранее Йович выступал в Сербии за «Слогу» (2010-2012), «Раднички» (2012-2014) и «Црвену Звезду» (2014-2017).

В составе сборной Сербии он стал серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионата мира (2014) и Евробаскета (2017).

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